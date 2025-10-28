KFSHRC Melancarkan Fasiliti Pertama untuk Pengeluaran Terapi Gen dan Sel di Arab Saudi

RIYADH, Arab Saudi, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre menyatakan bahawa ia akan membuka kemudahan pertama di Arab Saudi untuk pengeluaran terapi genetik dan selular menjelang akhir tahun 2025. Projek ini direka untuk memberikan ribuan pesakit akses kepada rawatan canggih di dalam negara, mengurangkan kos penjagaan kesihatan sebanyak kira-kira lapan bilion riyal — bersamaan kira-kira dua bilion dolar — menjelang tahun 2030 serta memenuhi kira-kira sembilan peratus daripada permintaan negara terhadap terapi sedemikian.

Kemudahan baharu yang terletak di kampus hospital di Riyadh ini akan menghasilkan terapi sel CAR-T dan terapi sel stem, rawatan yang melibatkan kejuruteraan semula sel autologus pesakit untuk melawan kanser atau menjana semula tisu rosak. Menempati ruang lebih 5,000 meter persegi, fasiliti ini direka bentuk dengan 16 kluster bilik bersih modular yang boleh diperluas atau disesuaikan mengikut evolusi teknologi terapeutik masa depan.

Pegawai berkata kompleks ini menandakan satu pencapaian penting dalam aspirasi bioteknologi Arab Saudi, dengan menggabungkan perubatan tepat dan pengeluaran maju. Apabila beroperasi sepenuhnya, ia dijangka menghasilkan kira-kira 2,400 dos rawatan setiap tahun, sekali gus memperkukuh keupayaan negara untuk menghasilkan antara terapi paling canggih di dunia.

Fasiliti ini akan beroperasi mengikut piawaian Amalan Pengilangan Baik (Good Manufacturing Practice), iaitu rangka kerja global yang mengawal selia pengeluaran farmaseutikal. Setiap proses — daripada penapisan udara hingga ujian kelompok — akan dipantau bagi memastikan tahap kesterilan, keselamatan dan konsistensi. Sistem kecerdasan buatan akan mengurus kawalan kualiti, manakala susun atur modular membolehkan penskalaan pantas selaras dengan kemajuan inovasi.

KFSHRC sudah pun mempunyai pengalaman dalam bidang ini. Sejak tahun 2020, lebih 200 pesakit telah menerima terapi CAR T-sel di sana, bertahun-tahun sebelum pengeluaran tempatan dimulakan. Tapak baharu ini dibina berasaskan rekod klinikal tersebut sambil memperkukuh ekosistem penyelidikan dan latihan yang lebih luas, bertujuan untuk melatih saintis tempatan dan menarik pakar global dalam bidang terapi gen dan sel. Pegawai menyatakan bahawa matlamat hospital adalah untuk menjadikan Arab Saudi bukan sahaja sebagai pusat rawatan, tetapi juga sebagai hab penemuan dan pengeluaran ubat.

Pada Pameran Kesihatan Global 2025 yang berlangsung di Riyadh tahun ini, hospital tersebut mempersembahkan kompleks pembuatan baharunya bersama kemajuan dalam pembedahan robotik, diagnostik genetik dan latihan perubatan berasaskan realiti tambahan. Pembentangan ini menekankan bagaimana hospital rujukan utama negara itu sejajar dengan usaha nasional yang lebih luas untuk beralih daripada penggunaan penjagaan kesihatan kepada penciptaan penjagaan kesihatan.

KFSHRC telah menduduki tempat pertama di rantau Timur Tengah dan Afrika Utara serta tempat ke-15 di peringkat global dalam senarai 250 pusat perubatan akademik terbaik di dunia pada tahun 2025. Ia turut diiktiraf sebagai jenama penjagaan kesihatan paling bernilai di Timur Tengah oleh Brand Finance 2025 dan disenaraikan oleh Newsweek dalam senarai World’s Best Hospitals 2025, Best Smart Hospitals 2026 dan Best Specialized Hospitals 2026 — sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju global dalam penjagaan pesakit yang dipacu oleh inovasi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari www.kfshrc.edu.sa atau hubungi pasukan media kami di mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9ee13e5-9172-4352-8980-34db6df55b50