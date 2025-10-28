KFSHRC 将启用沙特阿拉伯首个基因和细胞疗法产品生产基地

沙特阿拉伯利雅得, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 宣布，将于 2025 年年底启用沙特阿拉伯首个基因和细胞疗法产品生产基地，旨在为成千上万的患者在本土提供先进的治疗。预计到 2030 年将减少约 80 亿里亚尔（约合 20 亿美元）的医疗费用，并满足全国约 9% 的相关治疗需求。

这座新基地位于医院的利雅得园区内，将专注于 CAR-T 细胞疗法和干细胞疗法的生产，这些疗法通过改造患者自身细胞以对抗癌症或修复受损组织。 该基地的占地面积超过 5,000 平方米，整体设计以 16 个模块化的洁净室集群为中心，可根据新兴治疗技术的发展扩展或调整。

相关官员表示，该综合体基地融合了精准医疗与先进制造，其建成标志着沙特阿拉伯在生物技术领域的一个重要里程碑。 全面投入运行后，预计每年可生产约 2,400 剂治疗药物，提升沙特阿拉伯在全球高端疗法产品生产领域的产能。

该基地将依照药品制造的国际准则框架 GMP 进行运营。 从空气过滤到批次检测的每个环节都将受到监控，确保无菌、安全与一致性。 基地还将引入人工智能系统进行质控，并通过模块化布局实现快速扩容，以支持更多创新技术的落地。

KFSHRC 在该领域已具备丰富的经验。 自 2020 年（比本地产能的建立早好几年）以来，已有超过 200 名患者在该院接受 CAR-T 细胞治疗。 新基地的建设在这些临床经验的基础上，将进一步完善当地科研与培训体系，助力培养本地科研人才，并吸引全球基因和细胞疗法领域的专家人才。 相关官员表示，其目标是让沙特王国不仅成为一个治疗中心，还要发展为药物发现与制造中心。

在利雅得举行的 2025 年全球健康展览会期间，该医院展示了这一新生产基地，同时展出了其在机器人协助外科手术、基因诊断和增强现实 医学培训方面的最新成果。 此次展出着重体现了该院作为国家旗舰医院与沙特整体战略相协同，推动医疗体系从“消费型医疗”向“创新型医疗”的转型。

KFSHRC 在 2025 年全球 250 强学术医疗中心榜单中位列中东和北非地区第 1 位、全球第 15 位。 此外，该院被 Brand Finance 2025 评为中东最具价值医疗品牌，并入选 Newsweek 2025 年全球最佳医院、2026 年最佳智能医院及 2026 年最佳专科医院榜单，进一步巩固了其在创新驱动型医疗领域的全球领先地位。

