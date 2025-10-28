KFSHRC 啟用沙特阿拉伯首座基因及細胞治療製造設施

利雅得，沙特阿拉伯, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre 表示將於 2025 年底前啟用沙特阿拉伯首座基因與細胞治療製造設施。該計劃旨在讓數以千計的患者能在沙特國內接受先進治療，預計至 2030 年將可節省高達 80 億里亞爾（約合 20 億美元）醫療成本，並滿足沙特國內九成左右的基因與細胞治療需求。

此新設施位於該醫院的利雅得院區，主要生產 CAR-T 細胞治療與幹細胞治療，透過重新改造患者自身的細胞以對抗癌症或修復受損組織。 此製造設施佔地逾 5,000 平方米，以 16 個模組化潔淨室集群為核心設計，可隨新型治療技術的發展而擴充或調整其生產內容。

官員表示，該園區是沙特阿拉伯生物技術大計的重要里程碑，實現了精準醫療與先進製造的結合， 待全面運作後，預計每年可生產 2,400 個治療劑量，這將提升沙特阿拉伯生產全球數一數二最尖端治療產品的能力。

該設施將遵循生產品質管理規範標準運作。此標準乃規範藥物生產之國際通用框架， 從空氣過濾到批次檢驗，每個流程都將受到嚴密監控，進而確保產品無菌、安全且品質穩定。 人工智能系統將負責品質控制工作，而模組化設計則可以因應創新進展而快速擴充生產規模。

KFSHRC 在此領域已有涉獵。 自 2020 年開始，逾 200 名患者在該院接受了 CAR-T 細胞治療，這比開始在地生產所需產品早了數年。 新生產基地以既有臨床記錄為基礎，進一步拓展更廣泛的研究與培訓生態系統，旨在培養沙特科學家，並吸引世界各地基因與細胞治療領域的專家。 官員表示，目標不單是促使沙特成為醫療治療之中心，更要成為新藥研發與藥物製造的重要樞紐。

在本屆於利雅得舉行的 2025 全球健康博覽會 (Global Health Exhibition 2025) 上，該院展示此全新治療產品製造園區，亦介紹在機械人手術、基因診斷以及擴張實境醫療培訓方面的最新進展。 今次展覽凸顯了沙特的旗艦級醫院如何響應當地的國家級轉型行動，從而推動醫療從消費轉型為創造。

KFSHRC 在 2025 年全球 250 間頂尖學術醫療中心的名單中，榮登中東及北非地區的榜首，同時位列全球第 15 名。 該院亦獲 Brand Finance 2025 評選為中東地區最具價值的醫療品牌，並入選 Newsweek 的 2025 年全球最佳醫院、2026 年最佳智能醫院以及 2026 年最佳專科醫院榜單，這再次印證了該院在創新驅動型患者照護領域的全球領導者地位。

欲了解更多資訊，請瀏覽 www.kfshrc.edu.sa 或電郵至 mediacoverage@kfshrc.edu.sa 與我們的傳媒隊伍聯絡

