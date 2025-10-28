Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2025 - 30. september 2025
Resume:
- Periodens resultat før skat blev et overskud på 2,5 mio. kr. og et overskud på 2,0 mio. kr. efter skat, mod et underskud på 3,4 mio. kr. før skat og 2,6 mio. kr. efter skat sidste år. Resultatet af primær drift udgør 0 t.kr. før skat og 0 t.kr. efter skat og resultatet af finansielle poster udgør 2,5 mio. kr. før skat og 2,0 mio. kr. efter skat.
- I perioden har der i gennemsnit været investeret 45,5 mio. kr. i aktier. Investeringen har i perioden givet et afkast på 2,5 mio. kr. før skat og 2,0 mio. kr. efter skat, svarende til et afkast på ca. 5,5 % for perioden.
- Bestyrelsen har indstillet udlodning af udbytte til aktionærerne på 40.500.000 kr, hvilket ikke er taget højde for i balanceposterne pr. 30/9-25.
- Forventningerne til årets resultat fastholdes til et overskud før finansielle poster i niveauet 2,0 – 3,0 mio. kr. efter skat.
Dantax A/S
Peter Bøgh Jensen
CEO
