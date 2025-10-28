Mise à jour : Dassault Systèmes : Sanofi renforce sa collaboration avec Medidata pour accélérer le développement de nouvelles thérapies et améliorer le parcours patient

Sanofi renforce sa collaboration avec Medidata pour accélérer le développement de nouvelles thérapies et améliorer le parcours patient

Une collaboration de plus de dix ans élargie autour des Medidata Experiences, permettant à Sanofi d’optimiser ses opérations, d’affiner la qualité de ses données et d’améliorer la prise en charge des patients.

New York, le 23 octobre 2025 – Medidata, marque de Dassault Systèmes et leader des solutions numériques pour les essais cliniques dans l’industrie des sciences de la vie, et Sanofi annoncent l’élargissement de leur partenariat pour renforcer la recherche clinique. Ce nouvel accord s’appuie sur les Medidata Patient, Data et Study Experiences, prolongeant la vision commune des deux entreprises : stimuler l’innovation dans les études cliniques, accélérer la mise sur le marché de nouvelles thérapies et améliorer la santé des patients à travers le monde.

Les Medidata Experiences répondent à la fragmentation des outils utilisés dans le secteur des sciences de la vie grâce à des solutions intégrées et enrichies par l’IA couvrant l’ensemble des flux cliniques. Cette approche unifiée permet de fluidifier les processus, de réduire les silos, les coûts et les délais. En combinant ces expériences avec l’expertise pharmaceutique de Sanofi, la collaboration vise à accélérer et fiabiliser le développement de traitements toujours plus précis et efficaces.

Dans le cadre de ce nouvel accord global, Sanofi bénéficiera de l’expertise de Medidata en matière d’essais cliniques décentralisés, ainsi que d’un accompagnement stratégique et opérationnel complet, afin d’optimiser davantage ses processus de recherche.

« Le développement clinique est un domaine complexe, et les entreprises biopharmaceutiques recherchent des partenaires stratégiques capables d’améliorer la qualité des données, la conception des études et l’expérience patient, » explique Lisa Moneymaker, Chief Strategy Officer chez Medidata. « Grâce à notre alliance, Sanofi peut s’appuyer sur nos solutions intégrées conçues pour répondre à leurs besoins clés, simplifier l’exécution des essais et accélérer l’ensemble du processus de développement clinique. »

A propos de Medidata

Medidata contribue à développer des traitements plus intelligents et à améliorer la santé grâce à des solutions numériques dédiées aux essais cliniques. Forte de 25 ans d’innovation technologique et d’expérience sur plus de 36 000 études impliquant 11 millions de patients, Medidata propose une expertise de pointe, des analyses enrichies par la donnée et l’une des plus vastes bases de données cliniques au monde. Plus d’un million d’utilisateurs dans environ 2 300 entreprises font confiance à sa plateforme intégrée pour améliorer l’expérience des patients, accélérer les avancées cliniques et réduire le délai d’accès aux thérapies.

Marque de Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata est basée à New York et reconnue comme leader par Everest Group et IDC. Plus d’informations: www.medidata.com, podcast From Dreamers to Disruptors et suivez @Medidata.

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com/fr

Contact presse Medidata : Medidata.PR@3ds.com

Relations Analystes Medidata : medidata.AR@3ds.com

Pièce jointe