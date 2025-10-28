DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026

Langen, Germany

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026
28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026

Langen, 28. Oktober 2025 – Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1 Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027.


Kontakt: 
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag

Ende der Insiderinformation

Sprache Deutsch
Unternehmen DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Robert-Bosch-Straße 11
63225 Langen
Germany
Telefon +496103372490
Fax +49 6103 3724911
E-Mail info@demire.ag
Internet https://www.demire.ag
LEI 391200FHEFGXUKL2BO93
