Claire Bara prend la direction de Yoplait Liberté Canada

MONTRÉAL, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Claire Bara est nommée CEO de Yoplait Liberté Canada, un acteur majeur dans le secteur laitier au Canada. Mme Bara a pris la tête de l’entité canadienne depuis le 13 octobre 2025. Elle aura pour mission de construire avec les équipes le projet de croissance rentable pour l’activité́ des marques Yoplait et Liberté au Canada.

Un leadership reconnu

Grâce à son expertise et son parcours impressionnant, Mme Bara occupait précédemment le poste de Présidente d’A. Lassonde Inc, où elle a dirigé avec succès la division canadienne des boissons. Elle a également occupé plusieurs postes de direction stratégiques au sein d’entreprises bien connues du paysage canadien, telles que RONA, Sobeys et Molson Coors, où elle a démontré ses qualités de leader, sa capacité à engager ses équipes ainsi que sa connaissance fine du marché canadien et de ses acteurs clés.

« La vaste expérience de Claire dans l'industrie de la consommation et sa parfaite connaissance du marché canadien seront un formidable atout pour porter notre ambition de croissance au Canada. J’ai toute confiance en Claire pour continuer à développer avec les équipes le potentiel de nos deux marques emblématiques et offrir aux consommateurs canadiens de produits laitiers sains et savoureux. » déclare Myriam Riedel-Kienzi, Directrice Générale de Yoplait International.

En plus de renforcer la présence de Yoplait Liberté Canada sur le marché canadien, Claire sera chargée de diriger nos équipes réparties entre Montréal, Saint-Hyacinthe, Mississauga et Vancouver.

« Je suis extrêmement honorée et enthousiaste de prendre la direction de Yoplait Liberté Canada à un moment aussi charnière pour notre industrie. Dans un contexte où les consommateurs canadiens recherchent des produits locaux, sains et faits avec soin, je suis fière de rejoindre une entreprise engagée depuis des décennies à offrir des produits laitiers de haute qualité, faits avec du lait 100 % canadien, provenant de fermes locales. » partage Claire Bara, nouvelle CEO de Yoplait Liberté Canada.

« Je suis convaincue du formidable potentiel de nos marques, soutenu par l’héritage laitier du groupe Sodiaal dont Yoplait Liberté Canada fait fièrement partie depuis janvier 2025, et de la force de nos équipes, dont le dévouement est le moteur de notre succès. Ensemble, nous continuerons à faire rimer durabilité et performance, et à faire grandir Yoplait et Liberté dans le cœur des Canadiens et des Canadiennes. »

À propos de Yoplait Liberté

Yoplait Liberté Canada est un acteur majeur de l’industrie laitière canadienne, fier de ses racines locales remontant à 1936 pour Liberté et à 1971 pour Yoplait. L’entreprise produit et distribue des yogourts et produits laitiers de grande qualité, fabriqués avec du lait 100 % canadien provenant de fermes d’ici. Forte de ses marques emblématiques – dont Yop, Tubes, Source, Méditerranée et Minigo – Yoplait Liberté Canada emploie plus de 350 personnes à travers le pays et place l’innovation, la durabilité et l’engagement envers les consommateurs et les producteurs laitiers au cœur de ses priorités. Membre du Groupe Sodiaal depuis janvier 2025, l’une des plus grandes coopératives laitières au monde regroupant 15 000 producteurs, Yoplait Liberté Canada allie héritage international et impact local durable.

À propos de la Coopérative Sodiaal

Première coopérative laitière française (20% du lait collecté), la Coopérative Sodiaal compte plus de 15 000 sociétaires producteurs sur 8 109 exploitations réparties dans 71 départements. Engagée pour proposer le meilleur des terroirs laitiers, Sodiaal est présente sur tous les métiers du lait : les fromages (Entremont, Monts & Terroirs, les Fromageries Occitanes, Blamont), le lait de consommation, la crème et le beurre (Candia), l'ultrafrais (Yoplait), la nutrition spécialisée (Nutribio) et les ingrédients laitiers (Eurosérum, Bonilait). La coopérative est présidée par Jean-Michel Javelle et la direction générale est confiée à Antoine Collette.

