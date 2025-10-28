Novacap investit dans TAG Towers pour accélérer sa stratégie de développement d’infrastructures de télécommunication

MONTRÉAL et RICHMOND, Ky., 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, annonce un partenariat avec TAG Towers (« TAG »), une entreprise du Kentucky spécialisée dans le développement et l’exploitation d’infrastructures de tours de télécommunications. TAG devient ainsi la cinquième plateforme d’investissement du secteur Infrastructure numérique de Novacap.

Fondée en 2008 par un groupe de professionnels de l’industrie des télécommunications, TAG est active dans le développement et l’exploitation de tours de télécommunication, avec une forte présence dans le Mi-Ouest des États-Unis.

« Le solide historique d’exécution de TAG en fait un ajout naturel à notre portefeuille d’infrastructure numérique. Nous sommes fiers de soutenir leur prochaine phase de croissance, alors que la demande en infrastructure sans fil continue de croître », déclare Ted Mocarski, Associé senior, Chef infrastructure numérique chez Novacap.

« Grâce à l’appui et à l’expertise de Novacap, nous pouvons développer efficacement nos opérations et continuer à fournir des infrastructures de tours sans fil de haute qualité pour soutenir l’avenir du 5G en Amérique », affirme David Ginter, cofondateur et président de TAG Towers.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique pour Novacap. SteelTree Partners, LLC a agi à titre de conseiller financier pour TAG, et Smith, Gambrell & Russell, LLP a agi comme conseiller juridique.

À propos de TAG Towers

TAG Towers est un fournisseur d’infrastructures de télécommunication basé à Richmond, Kentucky. Fort d’une équipe de direction cumulant plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie, TAG conçoit, construit et gère des tours de télécommunication sur mesure pour les fournisseurs de services sans fil dans la région Mi-Ouest des États-Unis. Pour en savoir plus, visitez : tagtowers.com

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 11 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse. Pour en savoir plus, visitez : novacapcorp.com

Demandes médiatiques :

Renata Kappaun

Conseillère senior, Communication

rkappaun@novacap.ca

+1 514-234-4152