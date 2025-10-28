Wendy’s Canada présente son hamburger fromage à la sauce barbecue Bull’s-Eye, une innovation audacieuse offrant la parfaite combinaison de sucré et de fumé

BURLINGTON, Ontario, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette saison, Wendy’s® Canada ajoute des saveurs audacieuses à son menu avec le lancement de son nouveau hamburger fromage à la sauce barbecue Bull’s-Eye®*. Offert à l’échelle du pays du 3 novembre au 21 décembre seulement, ce délicieux repas vous propose une expérience barbecue relevée qui combine des saveurs fumées, sucrées et salées à chaque bouchée.

Élaboré pour les véritables amoureux de hamburgers, ce nouveau délice à la sauce barbecue Bull’s-Eye est composé de la boulette carrée emblématique de Wendy’s, faite de bœuf frais 100 % canadien, jamais congelé, de bacon fumé au bois de pommier, d’oignons croustillants, de fromage fondant et de mayonnaise crémeuse, le tout nappé de sauce barbecue sucrée et fumée et placé dans un pain brioché fraîchement grillé. Il s’agit d’une délicieuse variante du hamburger fromage bacon à la sauce barbecue classique qui saura satisfaire les plus audacieuses fringales de la clientèle fidèle de Wendy’s comme des amoureux de hamburgers.

« Wendy’s permet aux Canadiens de profiter du goût relevé de la sauce barbecue tout au long de la saison grâce au nouveau hamburger fromage à la sauce barbecue Bull’s-Eye », a déclaré Liz Geraghty, cheffe du marketing – International chez Wendy’s. « Alors que nous célébrons 50 ans de présence au Canada, nous sommes heureux de proposer des saveurs riches et intenses comme celles obtenues par l’irrésistible combo de sauce barbecue Bull’s-Eye et de bacon fumé au bois de pommier, et qui sont uniques à Wendy’s. Et la fraîcheur est toujours au rendez-vous avec du bœuf 100 % canadien. »

50 ans de fraîches et savoureuses innovations

Le hamburger fromage à la sauce barbecue Bull’s-Eye de Wendy’s s’impose au Canada grâce à son bœuf canadien local frais et à son côté délicieusement innovant. Wendy’s se fait une fierté de s’approvisionner en ingrédients frais et de qualité auprès de producteurs locaux, autant que possible, y compris son bœuf canadien, ses produits cultivés en serre et ses 45 millions de kilogrammes de pommes de terre canadiennes servant à la préparation des frites chaudes et croustillantes de Wendy’s.

Goûtez-y en premier : seulement sur Uber Eats

Les amateurs de hamburgers qui souhaitent être les premiers dans la file seront servis. Wendy’s offre son hamburger fromage à la sauce barbecue Bull’s-Eye en exclusivité sur livraison Uber Eats pendant une semaine, du 27 octobre au 2 novembre, avant le lancement officiel du repas dans les restaurants à l’échelle du pays.

Pour plus de renseignements, visitez www.wendys.com/fr-ca ou suivez @WendysCanada sur les médias sociaux.

À PROPOS DE WENDY’ S

L’entreprise Wendy’s Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7000 restaurants à l’échelle mondiale. Fondée en 1969, Wendy’s s’est engagée à offrir à sa clientèle des aliments frais, reconnus pour leur qualité et soigneusement cuisinés pour vous, par le biais d’un menu alléchant comprenant des hamburgers carrés préparés sur commande à partir de bœuf frais**, ainsi que des favoris des clients, comme le sandwich au poulet épicé et les pépites au poulet, le Baconator® et le dessert Frosty®. Wendy’s soutient la Dave Thomas Foundation for Adoption, créée par son fondateur, qui vise à augmenter considérablement le nombre d’adoptions des enfants en attente dans le système de placement en famille d’accueil en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Wendy’s, visitez www.wendys.com/fr-ca. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/fr ca/franchising. Suivez Wendy’s sur X, Instagram et Facebook.

*Dans les restaurants Wendy’s participants au Canada, jusqu’à épuisement des stocks.

**Le bœuf frais est offert dans les États contigus des États-Unis et en Alaska, au Canada, au Mexique, à Puerto Rico, au Royaume-Uni et dans d’autres marchés internationaux sélectionnés.

La marque de commerce BULL’S-EYE appartient à Kraft Foods Group Brands LLC et est utilisée sous licence.

Personnes-ressources :

Marcy McMillan

Marcy_McMillan@wendys.com

Cameron Burgess

Cameron.Burgess@omc.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46c2efdd-b40f-42c9-8480-bf69d9021adb