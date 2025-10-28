Ledningens översikt för Fingridkoncernen 1.1.–30.9.2025

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–september 2025 och under motsvarande period 2024, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät var mycket hög. Elförbrukningen i Finland steg måttligt till 61,3 (60,8) terawattimmar under perioden januari–september. Elen som förbrukades i Finland var ren, vilket utsläppsfaktorn på 27 (34) gCO2/kWh talar för.

Omsättningen under perioden januari–september var lägre jämfört med föregående år på grund av det låga priset på balanskraft. Balanstjänsternas andel av bolagets omsättning var 47 (54) procent. Stamnätsinvesteringarna, utvidgningen av verksamheten och det väderberoende elsystemet har gett upphov till ökade kostnader för bolaget med undantag för balanstjänsten och gränsöverföringsrättigheterna.

Periodens resultat var 128,0 (111,4) miljoner euro. Bolagets finansiella ställning hölls stabil.

Bolaget uppskattar att bruttoinvesteringarna under åren 2025–2028 kommer att uppgå till cirka 2,0 miljarder euro, varav 604,3 miljoner euro är bundna. Ny förnybar elproduktionskapacitet på 1 178 (1 139) MW anslöts till Finlands elsystem.

Nyckeltal 1–9/25 1–9/24 förändring i % 1–12/24 Omsättning Mn euro 791,2 961,6 -17,7 1 269,3 Rörelseresultat* Mn euro 150,0 167,8 -10,6 238,9 Resultat före skatter * Mn euro 142,3 161,4 -11,8 227,4 Periodens resultat Mn euro 128,0 111,4 15,0 149,2 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Mn euro 352,6 108,1 226,0 190,9 Erhållna flaskhalsintäkter Mn euro 246,6 209,7 17,6 327,5 Investeringar, brutto Mn euro 342,0 345,2 -0,9 520,9 Räntebärande nettoskulder Mn euro 1 117,6 898,6 24,4 1 021,7 Rörelsevinst** Mn euro 354,6 370,7 -4,4 329,3 Driftsäkerhet % 99,99999 99,9993 0,0 99,9995 Elförbrukning i Finland TWh 61,3 60,8 0,9 82,7 Olycksfallsfrekvens (LTIF)** 4,5 6,5 -30,2 4,8 Utsläppsfaktor, el som förbrukats i Finland gCO2/kWh 27 34 -21,7 33 Förnybar produktion ansluten till elsystemet MW 1 178 1 139 3,4 1 600 * Exklusive värdeförändringar på derivat ** Rullande 12 mån.





Verkställande direktörens översikt: Stamnätets utveckling fortsatt stabil

”Visionen för Fingrids nya strategi som fastställdes i augusti är att Finlands elsystem är rent, säkert och det mest konkurrenskraftiga i Europa. För att uppnå det behöver vi nya lösningar som tillgodoser kundbehoven och snabbar upp nätets utvidgning och anslutningsbarhet. Som ett tecken på detta är kraftledningen Vittis–Forssa som blev färdig i förtid och implementeringen av en villkorlig anslutningsavtalsmodell för att stöda nätförbindelser för stora industriella förbrukningsprojekt och investeringsbeslut.

I slutet av augusti beslutade Fingrid om investeringar på över 160 miljoner euro i stamnätets huvudledning från Alajärvi till Hausjärvi. Projektet ökar överföringskapaciteten med cirka 1 500 megawatt och främjar att vindkraftsproduktionen, som är starkt koncentrerad till västkusten, överförs för konsumtion. Förbindelsen som blir klar under åren 2028–2029 är ett av våra viktigaste investeringsprojekt och en del av Flacklandslinjen. Tack vare Flacklandslinjen säkerställer Fingrid överföringskapacitetens tillräcklighet från norr till söder och möjliggör kundanslutningar för storskaliga industriprojekt och elektrifiering av städernas uppvärmning i hela södra Finland.

En risk för Flacklandslinjen är inlösningstillståndet och den aktuella uppskattningen av när behandlingen av det nödvändiga Natura-undantagslovet är klar. Fingrid meddelade i början av året om lokala begränsningar för anslutning av ny industriell förbrukning till stamnätet i södra Finland under åren 2025–2027, tills investeringarna som stärker stamnätet är färdiga. Flacklandslinjen har en central roll i detta.

Fingrids ekonomiska resultat under rapporteringsperioden var enligt förväntningarna. Under perioden januari–september 2025 var Fingrids omsättning 791,2 (961,6) miljoner euro, vilket är 18 % mindre än föregående år på grund av sänkt pris på balanskraft. Periodens resultat var 128,0 (111,4) miljoner euro. Bruttoinvesteringarna under rapporteringsperioden var 342,0 (345,2) miljoner euro och bolagets finansiella ställning hölls stabil.

I slutet av september meddelade Fingrid att stamnätsavgifterna höjs med 8 % i början av nästa år. Orsaken till höjningen är kostnader som beror på utvidgningen av elsystemet, till exempel avsevärt ökade investeringskostnader och operativa kostnader. Dessutom ökar kostnaderna på grund av mer omfattande beredskapsåtgärder som krävs för att trygga stamnätet på grund av det försämrade säkerhetsläget. Förbrukningen täcker cirka 80 % av stamnätsavgifterna och elförbrukningen har inte ökat särskilt mycket de senaste åren. Däremot har kostnaderna för inköpta reserver för balanshanteringens behov hållits på en lägre nivå än väntat vilket möjliggjort sänkta avgifter för de balansansvarigas balanstjänster redan två gånger i år.

Den europeiska elmarknaden övergår äntligen i alla avseenden till 15 minuter, när spotmarknaden i slutet av september övergår till en 15-minuters prissättnings- och handelsperiod istället för en timme som tidigare. Förändringen möjliggör effektivt införande av förnybar energi och konsumtionsflexibilitet på marknaden.

Marknadsdomstolen gav den 12 september sitt beslut om Olkiluoto 3:s systemskydd. Marknadsdomstolen löste ärendet främst i linje med Fingrids överklagan. Marknadsdomstolen konstaterade att Fingrid inte hade behövt verkställa alla åtgärder som krävs för att upprätta och underhålla Olkiluoto 3:s systemskydd. Samtidigt konstaterade marknadsdomstolen att Fingrid inte hade brutit mot sin utvecklings-, anslutnings- eller överföringsskyldighet enligt elmarknadslagen.”



Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

Elförbrukningen i Finland var 61,3 (60,8) terawattimmar under perioden januari–september. Under samma period överförde Fingrid 50,1 (48,3) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 81,7 (79,5) procent av den totala elförbrukningen i Finland. Via Fingrids nät överfördes 84,2 (83,1) procent av den totala överföringsvolymen i Finland.

Under perioden januari–september anslöts förnybar produktionskapacitet på 1 178 (1 139) MW till Finlands elsystem. Av detta utgör vindkraft 802 (1 048) MW och solenergi 376 (91) MW.

Fingrid meddelade att stamnätsavgifterna höjs med 8 % från och med 1 januari 2026. Orsaken till höjningen är ett omfattande proaktivt investeringsprogram för framtida kundbehov samt ökade kostnader i det växande elsystemet. Dessutom ökar kostnaderna på grund av mer omfattande beredskapsåtgärder som krävs för att trygga stamnätet på grund av det försämrade säkerhetsläget.

Fingrid sänkte produktions- och konsumtionsvolymavgiften för balansansvariga med cirka 19 % den 1 september 2025, från 1,66 euro till 1,35 euro per megawattimme, eftersom reservkostnaderna i kraftsystemet har varit lägre än väntat.

Fingrid publicerade en prognos över elens tillräcklighet i Finland för vintern 2025–2026. Förbindelsen Aurora Line mellan Finland och norra Sverige, som tas i bruk i slutet av året, förbättrar avsevärt elens tillräcklighet den kommande vintern genom ökad importkapacitet och förstärkt resiliens i elsystemet.

Fingrid fortsatte med anslutningsbegränsningarna av ellagren i södra Finland fram till år 2029 för att säkerställa att stamnätets kapacitet räcker till för ökad elkonsumtion och nya industriella investeringar. Anslutningsmöjligheter för ellager erbjuds i övriga delar av Finland, där anslutningskapaciteten är större.

Implementeringen av 15-minutersperioder på spotmarknaden ägde rum den 30 september 2025 från och med handelsdagen. Förändringen harmoniserar den europeiska elmarknaden och möjliggör en exaktare prisbildning och en bättre integrering av förnybar energi.

Under en översiktsperiod på 12 månader var olycksfrekvensen (LTIF) 4,5 (6,5). Fingrids mål är att den sammanlagda frekvensen av arbetsrelaterade olyckor som leder till frånvaro för den egna personalen och tjänsteleverantörer är mindre än 5 olyckor som leder till frånvaro per en miljon arbetstimmar.



Rättegångar och myndighetsförfaranden

Fingrid har den 2 januari 2024 överklagat Energimyndighetens beslut om balanstjänstevillkoren till marknadsdomstolen. Besvären gällde främst modellen för säkerheter för balansansvariga som presenteras i beslutet. Energimyndigheten gav i november 2023 beslut om villkoren för balansansvariga, som innehåller principerna för fastställande av säkerheternas krav. Energimyndighetens beslut innehåller omfattande förändringar av de nuvarande villkoren för säkerheter och skiljer den finländska modellen för säkerheter från den som används i de övriga nordiska länderna. De största förändringarna gäller en omfattande sänkning av säkerheterna som krävs, avlägsnandet av ytterligare säkerheter som uppfyller behoven och fastställandet av ett eventuellt tak för säkerheter. En sänkning av säkerheterna för enskilda balansansvariga ökar motpartsrisker för Fingrid.

Fingrid har den 29 januari 2024 sökt om ändring hos marknadsdomstolen gällande Energimyndighetens beslut om metoderna för att fastställa avkastningen för stamnätsverksamheten för den sjätte tillsynsperioden 1.1.2024–31.12.2027 och för den sjunde 1.1.2028–31.12.2031. Enligt Fingrids bedömning innebär beslutet att metoden för tillsyn av rimliga intäkter inom stamnätsverksamhet, som avslutades vid årsskiftet, kommer att försvagas betydligt. Fingrid anser att bedömningen av tillsynsmodellens konsekvenser har varit bristfällig under förberedandet av beslutet, och i det presenterade beslutet finns det saker som fortfarande är öppna för tolkning. I och med beslutet minskar Fingrids investeringskapacitet. Fingrids mål är en lösning där stamnätet även i fortsättningen kan utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att genomföra de planerade investeringarna på hundratals miljarder euro i Finlands gröna omställning.

Marknadsdomstolen gav den 12 september 2025 sitt beslut om Fingrids och Industrins Kraft Abp:s (”TVO”) överklaganden gällande Energimyndighetens beslut den 11 januari 2024 om omfattningen av systemansvaret för den systemansvarige stamnätsinnehavaren i OL3-kärnkraftverkets anslutningsfrågor. Marknadsdomstolen löste ärendet främst i linje med Fingrids överklagan. Marknadsdomstolen konstaterade att Fingrid inte hade behövt verkställa alla åtgärder som krävs för att upprätta och underhålla Olkiluoto 3:s systemskydd. Marknadsdomstolen ansåg liksom Fingrids ställning att det hade varit möjligt att avtala om systemskyddet separat. Marknadsdomstolen ansåg dock att Fingrid borde ha bekräftat systemskyddets avgiftsbestämningskriterier hos Energimyndigheten. Marknadsdomstolen avslog TVO:s överklagan och ansåg att Fingrid inte hade brutit mot sin utvecklings-, anslutnings- eller överföringsskyldighet enligt elmarknadslagen.

Enligt marknadsdomstolen har Fingrid haft rätt att upprätta villkor och krav för anslutning till stamnätet i syfte att skydda elsystemet, på ett sådant sätt att bolaget i sista hand inte själv har haft ansvaret för uppfyllandet av villkoren och kraven genom egna åtgärder eller för relaterade kostnader.

I enlighet med Energimyndighetens beslut lämnade Fingrid den 30 april 2024 sitt förslag för avgiftsbestämningskriterier relaterade till OL3-systemskyddet. Energimyndigheten gav sitt beslut för avgiftsbestämningskriterierna den 30 december 2024. Enligt beslutet ska TVO stå för ersättningskostnaderna till objekten för systemskydd samt byggande, underhåll och användning av kommunikationsförbindelser. Fingrid ska däremot enligt beslutet svara för kostnaderna för anskaffning av objekt, ingående av avtal, administration av systemskydd och tillhörande anläggningstester samt underhåll av systemskyddets mät- och övervakningssystem till Fingrids driftövervakningssystem. Fingrid och TVO har kommit överens om ett avtal över betalningsarrangemangen för Olkiluoto 3:s systemskydd från och med 1 januari 2025. Avtalet grundar sig på Energimyndighetens beslut från 30 december 2024 om systemskyddets kostnader. Ärendet som gäller avgiftsbestämningskriterierna behandlas fortfarande av marknadsdomstolen som en följd av Fingrids och TVO:s överklaganden.

Den 27 oktober 2022 fick Fingrid inlösningstillstånd för att utvidga kraftledningsområdet för Torna-Lautakaris nollkrets. Vid inlösningsförrättningens inledningssammanträde 1 december 2022 beslöt inlösningskommissionen att inlösaren är skyldig att ta vara på träd i enlighet med de rättigheter och begränsningar som omfattas i inlösningstillståndet, om inte annat har avtalats. Inlösningsförrättningens slutsammanträde hölls den 16 november 2023. Fingrid har överklagat beslutet som rör tillvaratagande av träd vid Torna-Lautakari till Egentliga Finlands tingsrätts jorddomstol 22 december 2023.



Händelser efter rapporteringsperioden och utvecklingen under resten av året

Marknadsdomstolen fattade den 17 oktober 2025 sitt beslut angående Fingrids överklagan om Energimyndighetens beslut den 30 november 2023 som gällde villkoren för balansansvariga. Marknadsdomstolen avslog Fingrids överklagan i sin helhet och Energimyndighetens beslut fortsatte att gälla. Beslutet omfattade betydande förändringar till de tidigare gällande villkoren för säkerheter och skiljde Finlands modell för säkerheter från de andra nordiska ländernas. Beslutet ledde till att säkerheterna som krävs av de balansansvariga sänktes avsevärt.

Fingrid har överklagat marknadsdomstolens beslut från den 12 september 2025 gällande Fingrids och Industrins Kraft Abp:s överklagande av Energimyndighetens beslut från den 11 januari 2024 som gällde omfattningen av systemansvaret för den systemansvarige stamnätsinnehavaren i OL3-kärnkraftverkets systemskydd. Fingrid anser att ansvaret för att förverkliga och underhålla OL3-kärnkraftverkets systemskydd inklusive kostnader inte på något sätt hör till Fingrids systemansvar, och att systemskyddets villkor eller avgiftsbestämningskriterier inte behöver ges till Energimyndigheten för godkännande.

Fingrid upprepar sin resultatprognos från 4 mars 2025, enligt vilken Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2025 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatt väntas förbli på samma nivå som 2024.



Mer information:



Asta Sihvonen-Punkka, verkställande direktör

+358 30 395 5235 eller +358 50 573 9053

Jussi Pohjanpalo, ekonomi- och finansdirektör

+358 30 395 5176 eller +358 50 344 8534

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi säkerställer elförsörjningen till våra kunder och det finska samhället samt utformar ett grönare elsystem för framtiden som bygger på marknadsmässiga villkor.

Fingrid. Kraft med ansvar.

www.fingrid.fi

Bilaga