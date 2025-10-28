BRAZIL POTASH PRÉ-VENDE 91% DA PRODUÇÃO FUTURA, CATALISANDO FASE DE FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Acordo final de offtake de mineral crítico com Kimia Solutions é fundamental para obter financiamento de projeto para construção

Avança objetivo de autonomia de fertilizantes do Brasil via contrato com distribuidor doméstico líder

Terceiro acordo vinculante de Take-or-Pay após offtakes da Keytrade e AMAGGI

Compromissos combinados totalizam aproximadamente 91% da produção planejada, pré-vendida para contratos de 10 a 17 anos, garantindo mais de 2 milhões de toneladas de vendas anuais

MANAUS, Brasil, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto de potássio mineral crítico para agricultura, o Projeto Autazes, anunciou hoje a execução de seu terceiro e último acordo definitivo de offtake comercial entre Potássio do Brasil Ltda., uma subsidiária integral da Companhia, e Kimia Solutions Ltda. ("Kimia"), parte da Bulkfertz, uma empresa brasileira de comercialização e distribuição de fertilizantes estabelecida em 1978 por Nelson Moreno.

O acordo vinculante (o "Acordo") estabelece um compromisso take-or-pay de 10 anos para a Kimia adquirir até 704.000 toneladas de potássio anualmente do Projeto de Potássio Autazes a preços de mercado.

"Este acordo com a Kimia representa um impulso comercial excepcional, com todos os três principais acordos de offtake take-or-pay concluídos conforme planejado, garantindo pré-vendas de mais de dois milhões de toneladas de produção anual por até 17 anos", disse Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. "Alcançar aproximadamente 91% da capacidade contratada nos posiciona para avançar ainda mais as discussões de financiamento de projeto, sabendo que temos parceiros brasileiros líderes do setor comprometidos a comprar ou distribuir diretamente nosso potássio."

"Este compromisso com a Brazil Potash representa uma oportunidade transformadora para a agricultura brasileira e alinha-se perfeitamente com nossa missão de fortalecer nossa parceria com as cadeias de suprimento de fertilizantes domésticas", disse Elie Cohen, CEO da Kimia Solutions. "Como parte do Grupo Bulkfertz, temos a infraestrutura de distribuição e relacionamentos de mercado para garantir que este potássio produzido domesticamente chegue aos agricultores de forma eficiente e econômica em toda nossa base de clientes atual e leal em todo o Brasil."

"Este acordo não apenas aprimora nosso portfólio de produtos, mas também apoia o objetivo estratégico do Brasil de reduzir a dependência de importação, ao mesmo tempo em que fornece à nossa cadeia de suprimentos agrícolas uma fonte confiável e competitiva deste nutriente crítico", acrescentou Nelson Moreno, sócio da Kimia Solutions e fundador do Grupo Bulkfertz.

Termos Principais do Acordo

Compromisso de Volume: A Kimia concordou em adquirir entre 23% a 32% da produção anual de potássio da Brazil Potash, até um máximo de 704.000 toneladas por ano, em uma base take-or-pay.

A Kimia concordou em adquirir entre 23% a 32% da produção anual de potássio da Brazil Potash, até um máximo de 704.000 toneladas por ano, em uma base take-or-pay. Duração do Contrato: O Acordo tem um prazo de 10 anos, alinhando requisitos de financiamento de projeto e garantindo visibilidade e estabilidade de receita a longo prazo.

O Acordo tem um prazo de 10 anos, alinhando requisitos de financiamento de projeto e garantindo visibilidade e estabilidade de receita a longo prazo. Aumento Gradual de Produção: As obrigações de offtake da Kimia começarão no início da produção e aumentarão proporcionalmente durante o período de aumento gradual até a capacidade total de produção.

As obrigações de offtake da Kimia começarão no início da produção e aumentarão proporcionalmente durante o período de aumento gradual até a capacidade total de produção. Flexibilidade Estratégica: O Acordo permite que a Brazil Potash ceda direitos de pagamento futuros a instituições financeiras para fins de financiamento de projeto.

Progresso da Estratégia Comercial

O Acordo com a Kimia fornece forte visibilidade de receita essencial para o financiamento do projeto e demonstra uma demanda robusta de mercado por potássio produzido domesticamente no Brasil. A produção restante será reservada para vendas spot para capturar potenciais prêmios de mercado, acomodar paradas de manutenção e variabilidade de produção.

Este marco comercial segue o MOU recentemente assinado pela Companhia com a Fictor Energia para aproximadamente $200 milhões em financiamento de construção de linha de energia e um investimento em ações de $20 milhões. Juntas, essas parcerias estratégicas reduzem significativamente o risco dos componentes comerciais e de infraestrutura do Projeto Autazes.

Sobre a Kimia Solutions

A Kimia Solutions nasceu da jornada da Bulkfertz que começou em 1978 com foco no futuro. Em 2024, a Bulkfertz vendeu mais de dois milhões de toneladas de fertilizante para mais de 150 clientes espalhados pelo Brasil. A empresa possui uma equipe altamente qualificada, representando grandes fabricantes internacionais de matérias-primas para a indústria de fertilizantes e atende os principais players do mercado brasileiro.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui uma das maiores quantidades de água doce, terra arável e um clima ideal para crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se antecipa ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rios interiores em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores agricultores e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil em importações de potássio, enquanto simultaneamente mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Advertência Sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada, ou a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995, que são declarações que não são fatos históricos. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui e declarações públicas por nossos diretores ou representantes, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou antecipa que ocorrerão ou possam ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a coisas como estratégia de negócios futura, planos e metas, forças competitivas e expansão e crescimento de nossos negócios. Essas declarações prospectivas, juntamente com termos como "antecipar", "esperar", "pretender", "pode", "será", "deve" e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e incluem riscos relacionados a mudanças em nossas operações; incertezas relativas a estimativas; riscos relacionados ao setor; o sucesso comercial de, e riscos relacionados a, nossas atividades de desenvolvimento; incertezas e riscos relacionados à nossa dependência de contratados e consultores. Essas declarações incluem declarações sobre a intenção, crença ou expectativas atuais da Companhia e membros de sua administração, bem como as suposições nas quais tais declarações se baseiam, e tais declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre o acordo definitivo de offtake com a Kimia e seus benefícios antecipados, a possibilidade de avançar discussões de financiamento de projeto, cronogramas de desenvolvimento de projeto, avanço da construção, capacidade de produção, projeções de demanda de mercado, vantagens de custo, benefícios ambientais e o status do projeto da Companhia, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. Embora tenhamos tentado identificar fatores importantes que poderiam causar resultados reais que diferem materialmente daqueles descritos em declarações prospectivas, pode haver outros fatores que causem resultados que não sejam antecipados, estimados ou pretendidos. Embora essas declarações prospectivas tenham sido baseadas em premissas que a Companhia acredita serem razoáveis quando feitas, você é advertido de que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa. Além disso, mesmo que nossos resultados, desempenho ou realizações sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa, esses resultados, desempenho ou realizações podem não ser indicativos de resultados, desempenho ou realizações em períodos subsequentes.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Companhia no Formulário 20-F arquivado na Securities and Exchange Commission e outros arquivamentos. Esses riscos incluem, mas não estão limitados a, flutuações na oferta e demanda de potássio, mudanças nas pressões competitivas, tempo e valor de despesas de capital, mudanças nos mercados de capitais, flutuações de moeda e taxa de câmbio, condições geológicas ou ambientais inesperadas, mudanças na legislação e regulamentações governamentais, desenvolvimentos políticos ou econômicos em jurisdições relevantes, sucesso na obtenção de licenças e autorizações necessárias, capacidade de garantir financiamento de projeto e outros riscos operacionais.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste documento. A Companhia expressamente se isenta de quaisquer obrigações ou compromissos de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões a quaisquer declarações prospectivas contidas aqui para refletir qualquer mudança nas expectativas da Companhia em relação a isso ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseia, a menos que exigido por lei.

