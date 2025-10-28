Studio ROOF lance son site canadien, juste à temps pour la saison des Fêtes

MONTRÉAL, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les passionnés de design et les amateurs de durabilité à travers le pays sont invités à découvrir la toute nouvelle vitrine canadienne de la marque créative néerlandaise Studio ROOF, désormais en ligne à studioroof.ca . Ce lancement, en plein cœur de la période des Fêtes, marque une étape importante pour la marque, qui propose maintenant au Canada sa collection d’œuvres murales 3D et de décorations inspirées de la nature, fabriquées à partir de carton recyclé et d’encres végétales.

Fondée à Amsterdam en 2005, Studio ROOF défend l’idée que la créativité, le jeu et la durabilité vont de pair. Grâce à son nouveau site canadien, les consommateurs d’ici ont maintenant un accès direct à l’univers coloré de la marque : papillons poétiques, oiseaux, animaux sauvages, mobiles suspendus et bouquets floraux; avec un service et une expédition adaptés au marché canadien.

« Nous sommes ravis de partager nos créations joyeuses et durables avec les foyers canadiens. Lancer notre site juste avant les Fêtes, c’est permettre à encore plus de gens d’offrir des cadeaux porteurs de sens », souligne Romy Boesveldt, fondatrice de Studio ROOF.

Faits saillants du lancement canadien :

Un site canadien dédié, studioroof.ca, offert en anglais et en français.



Un entrepôt local au Canada pour une expédition rapide et fiable.



Un engagement profond envers la durabilité : chaque création est fabriquée à partir de carton recyclé et imprimée avec des encres végétales.



Le moment idéal pour les acheteurs à la recherche de cadeaux uniques, créatifs et écoresponsables.



Comme l’explique Romy : « Chaque création Studio ROOF débute comme un projet amusant à assembler et devient ensuite un objet intemporel de beauté, à partager entre générations. »

Avec les Fêtes qui approchent, ce lancement offre aux Canadiens la possibilité de magasiner localement des créations pleines d’imagination : un cadeau pour une chambre d’enfant, une touche artistique pour le salon ou encore un geste durable pour un être cher.



À propos de Studio ROOF

Studio ROOF est une marque de design néerlandaise fondée en 2005 par Romy Boesveldt et Ilya Yashkin. Guidée par la conviction que la créativité, le jeu et la durabilité sont indissociables, la marque transforme le carton recyclé en magnifiques œuvres murales 3D inspirées de la nature : scarabées, oiseaux, papillons, animaux sauvages et fleurs colorées. Aujourd’hui reconnue mondialement, Studio ROOF invite petits et grands à imaginer, construire et exposer une beauté pleine de sens.

Pour toute demande média, images haute résolution ou entrevue, veuillez communiquer avec :

Nüline Distribution

Distributeur de Studio ROOF au Canada

Courriel : info@nulinedistribution.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f89e8a13-d569-40c3-b4c6-14e7b7bbec8f