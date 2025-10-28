Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier trimestriel 09 2025

RESULTATS DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

AU 30 SEPTEMBRE 2025

Bois-Guillaume, le 28 octobre 2025

Une activité économique française exposée aux incertitudes.

Au cours de ce troisième trimestre 2025, la confiance des acteurs économiques reste sensible aux incertitudes. Celles autour des tensions géopolitiques mondiales mais aussi celles en lien avec l’instabilité budgétaire française qui rend attentistes les investisseurs publics et privés. Aussi, si l’inflation est désormais maitrisée, la croissance se montre peu dynamique et fragilise le monde de l’entreprise au niveau national mais aussi sur notre territoire.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole Normandie-Seine a continué d’accompagner les projets de ses clients avec des offres et des services adaptés dans les domaines de la banque, de l’assurance & de l’immobilier.

Une activité commerciale équilibrée au service de tous.





17.1 milliards d’encours de crédits (+0.5% sur un an)

La Caisse Régionale confirme sa position de leader sur son territoire avec une part de marché Crédit stable de 31.3%*. En réalisant plus de 1 700 millions d’euros de nouveaux financements, le Crédit Agricole Normandie-Seine a continué de financer les projets du territoire.

L’encours de crédits bénéficie notamment de la reprise du marché habitat et progresse de +0.5% à 17.1 milliards d’euros.

690 800 clients (+0.9% sur un an)

Avec plus de 22 000 nouveaux clients particuliers et professionnels depuis le début de l’année, le portefeuille clients du Crédit Agricole Normandie-Seine progresse de +0.9% pour atteindre 690 800 clients.

La conquête de près de 9 000 nouveaux sociétaires sur 1 an, porte à 42.61% le taux de clients sociétaires et le portefeuille à plus de 287 000 sociétaires.

22.64 milliards d’encours d’épargne (+2.8% sur un an)

La collecte atteint un encours historique de plus de 22.6 milliards d’euros, en progression de +2.8% sur un an. La collecte bilan reste dynamique et progresse de +2.7% et la collecte hors bilan de +5.9% sur 1 an. Notre part de marché collecte est stable à 28.4%*.

Les souscriptions assurance vie en 2025 atteignent 533 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année (+40.4% par rapport à 2024).

498 000 contrats d’assurance (+1.9% sur un an)

Porté par la commercialisation de près de 40 000 nouveaux contrats en 2025, le portefeuille d’assurances dommages dépasse les 376 000 contrats (+2.1% sur un an).

Avec plus de 8 000 nouveaux contrats en 2025, le portefeuille d’assurances aux personnes croît lui de +1.4% sur un an pour atterrir à plus de 122 000 contrats.



Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 28 octobre 2025 les comptes individuels et consolidés au 30 septembre 2025.

Des résultats et des fondamentaux financiers solides

Base sociale





Le Produit Net Bancaire s’élève à 293.1M€, en hausse de 10.7M€ sur un an.

Dans le détail, grâce à un contexte de taux désormais plus favorable, la Marge d’Intermédiation Globale atteint le même niveau qu’en septembre 2024. Les commissions en lien avec l’équipement de nos clients progressent de +7.5%. Le PNB d’activité s’établit ainsi à 214.4M€. Résultat de notre politique d’investissement diversifiée, le PNB Fonds Propres et accessoires progresse de +1.6%.

Les Charges de Fonctionnement nettes (hors intéressement) restent maitrisées, en progression de +2.3% par rapport au T3 2024, pour s’établir à 181.7M€.

Face à l’augmentation des défaillances d’entreprises et au contexte économique incertain, le coût du risque progresse de +6.3M€ pour atteindre 27M€.

Le taux de défaut en principal à 1,57%, confirme la bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 5.8M€, le résultat net social s’établit à 63.4M€ en baisse de 1.3M€ (-2%) en comparaison du T3 2024.

Base consolidée





Le résultat net consolidé s’inscrit à 71,5M€ en baisse de -1,2% par rapport au 30/09/2024.

Les éléments qui font varier le résultat consolidé par rapport au résultat des comptes individuels sont les suivants :

Produit net bancaire (+12M€) :





• le résultat dynamique de notre politique d’investissement de nos fonds propres placés dans nos filiales consolidées (+17,5M€)

• l’impact des retraitements de consolidation (-5,5M€) dont principalement les éliminations des dividendes interne au groupe ou encore la prise en compte des justes valeurs sur les titres de placement.

Charges de fonctionnement (-8,3M€) :





• l’impact des investissements de la foncière se retrouve au niveau des charges au travers des dotations aux amortissements (-5M€)

• l’impact des charges de fonctionnement des 71 Caisses locales (-2,4M€)

• le traitement comptable des autres impôts et taxes diffère entre les normes Françaises (étalement) et les normes internationales (reconnaissance immédiate) (-0.7M€).

Résultat net : annulation de la dotation de FRBG qui s’élève à 5M€ en normes Françaises, cette provision est déjà incorporée dans les fonds propres IFRS.





Chiffres clés

Données arrêtées au 30/09/2025

Endettement

Au 30 septembre 2025, les ressources clientèles représentent 45% du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 28.3 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 4.8%.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables

court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1.5 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI

Au 30 septembre 2025, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 138,56€ en hausse de +39,7% par rapport au 30 juin 2025.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 24.65%

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 120.01% pour une exigence réglementaire à 100 %.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN 433 786 738

Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 025 320, Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion immobilière et syndic numéro CPI 7606 2020 000 045 179 délivrée par la CCI de Rouen, bénéficiant de la Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS, Identifiant unique CITEO FR234377_03THLW

Contact Relations investisseurs :

Victor Laillet de Montulle, Directeur financier

E-mail : communication,financiere@ca-normandie-seine,fr

Tél : 02 27 76 60 12

Examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés en cours par les commissaires aux comptes.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

