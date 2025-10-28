Forløb af den ordinære generalforsamling i Dantax A/S 28. oktober 2025

 | Source: Dantax A/S Dantax A/S

Forløb af ordinær generalforsamling i Dantax A/S den 28/10 2025



På generalforsamlingen dags dato blev bestyrelsens årsberetning taget til efterretning.

Årsrapporten for 2024/25 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev godkendt, hvorefter der udbetales DKK 135 pr aktie i udbytte.

Til bestyrelsen blev valgt:

Niklas Dyreborg Henriksen

Mads Peter Lübeck

Peter Bager

Peter Bøgh Jensen

Lars Venning



Som revisor genvalgtes Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev vedtaget.

Vederlagsrapport blev godkendt.



Med venlig hilsen

Dantax A/S

Peter Bøgh

Vedhæftet fil


Attachments

Forløb af ordinær generalforsamling i Dantax AS 28-10-2025

Recommended Reading