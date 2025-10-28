Forløb af den ordinære generalforsamling i Dantax A/S 28. oktober 2025

Forløb af ordinær generalforsamling i Dantax A/S den 28/10 2025





På generalforsamlingen dags dato blev bestyrelsens årsberetning taget til efterretning.



Årsrapporten for 2024/25 blev godkendt.



Bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev godkendt, hvorefter der udbetales DKK 135 pr aktie i udbytte.



Til bestyrelsen blev valgt:



Niklas Dyreborg Henriksen

Mads Peter Lübeck



Peter Bager



Peter Bøgh Jensen



Lars Venning





Som revisor genvalgtes Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.



Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev vedtaget.



Vederlagsrapport blev godkendt.





Med venlig hilsen



Dantax A/S



Peter Bøgh

