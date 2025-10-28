Forløb af den ordinære generalforsamling i Dantax A/S 28. oktober 2025

Forløb af ordinær generalforsamling i Dantax A/S den 28/10 2025
På generalforsamlingen dags dato blev bestyrelsens årsberetning taget til efterretning.
Årsrapporten for 2024/25 blev godkendt.
Bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev godkendt, hvorefter der udbetales DKK 135 pr aktie i udbytte.
Til bestyrelsen blev valgt:
Niklas Dyreborg Henriksen
Mads Peter Lübeck
Peter Bager
Peter Bøgh Jensen
Lars Venning
Som revisor genvalgtes Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev vedtaget.
Vederlagsrapport blev godkendt.
Med venlig hilsen
Dantax A/S
Peter Bøgh
Vedhæftet fil