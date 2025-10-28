inCruises es premiado en los Magellan Awards 2025 por su nuevo sitio web público y la iniciativa AMP UP

GUAYNABO, Puerto Rico, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International anuncia con orgullo que su marca insignia, inCruises, ha sido reconocida por su excelencia en la industria de los viajes al recibir los premios Magellan Awards Oro y Plata de Travel Weekly. Este es el cuarto año consecutivo en el que inCruises es honrado con estos premios.

“Estos recientes premios reconocen nuestro compromiso constante de evolucionar tanto nuestro alcance digital como de empoderar a nuestros Socios en todo el mundo”, declaró Michael Hutchison, Director General y Cofundador de inGroup. “Es gratificante ver que el esfuerzo de nuestro equipo es reconocido con otros líderes innovadores en la industria de los viajes”.

inCruises obtuvo el Gold Magellan Award en la categoría de Marketing por su recién lanzado sitio web público, el cual cuenta con un diseño moderno e intuitivo que refleja con más fuerza la misión de la marca de hacer las experiencias de viajes de lujo más accesibles y gratificantes para las personas en todo el mundo. El nuevo sitio mejora la experiencia del usuario a la vez que brinda mensajes más claros y firmes tanto a Miembros como a Socios.

Además, su iniciativa AMP UP, una iniciativa global diseñada para desafiar e inspirar a que los Socios expandan sus equipos, obtuvo el Silver Magellan Award en la categoría de Marketing por su gran impacto en la participación de la comunidad y en el crecimiento del modelo único de marketing de referencias de la compañía.

“Nos sentimos honrados por ser reconocidos una vez más por Travel Weekly,” comentó Doug Corrigan, Director General de Marketing. “Nuestros equipos se esfuerzan constantemente por ofrecer más valor y oportunidades a nuestra comunidad global que está creciendo rápidamente”.

Los Travel Weekly Magellan Awards reconocen la excelencia en servicios de viaje. Este reciente reconocimiento refuerza la posición de inCruises como líder en innovación turística a nivel mundial, fortaleciendo aún más su reputación en la excelencia en tecnología de viajes, marketing y apoyo a sus Socios.

Acerca de inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y uno de los clubes de recompensas de viajes basados en suscripción más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha realizado reservas para más de 600,000 huéspedes. Los Miembros de inCruises tienen acceso a cerca de 200,000 ofertas de cruceros, hoteles y resorts. Los Miembros de inCruises ganan Puntos de Recompensa que pueden utilizar para ahorrar en cruceros, hoteles y resorts a través del sitio web de inCruises, el cual está disponible en 17 idiomas.

inCruises está marcando una diferencia notable en la vida de los Miembros de su Club y ofrece un negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La Membresía del Club inCruises crece exclusivamente a través de Socios independientes que pueden obtener una compensación al compartir las ventajas exclusivas de la Membresía con otras personas.