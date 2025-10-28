Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä
Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 28.10.2025 klo 16.30
Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Samuli Seppälä
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 128075/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(3): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(4): Volyymi: 586 Yksikköhinta: 4 EUR
(5): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(8): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(9): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(10): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(11): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(12): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(13): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 4 EUR
(14): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 4 EUR
(15): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 4 EUR
(16): Volyymi: 661 Yksikköhinta: 4 EUR
(17): Volyymi: 255 Yksikköhinta: 4 EUR
(18): Volyymi: 609 Yksikköhinta: 4 EUR
(19): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 4 EUR
(20): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4 EUR
(21): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 4 EUR
(22): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 4 EUR
(23): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4 EUR
(24): Volyymi: 764 Yksikköhinta: 4 EUR
(25): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 4 EUR
(26): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 4 EUR
(27): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 4 EUR
(28): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 4 EUR
(29): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 4 EUR
(30): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(31): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 4 EUR
(32): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 4 EUR
(33): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 4 EUR
(34): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 4 EUR
(35): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 4 EUR
(36): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 4 EUR
(37): Volyymi: 263 Yksikköhinta: 4 EUR
(38): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 4 EUR
(39): Volyymi: 381 Yksikköhinta: 4 EUR
(40): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(41): Volyymi: 625 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(42): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(43): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(44): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 4 EUR
(45): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 4 EUR
(46): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 4 EUR
(47): Volyymi: 329 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(48): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(49): Volyymi: 295 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(50): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(51): Volyymi: 536 Yksikköhinta: 4 EUR
(52): Volyymi: 259 Yksikköhinta: 4 EUR
(53): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4 EUR
(54): Volyymi: 204 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(55): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 4 EUR
(56): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(57): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(58): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(59): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(60): Volyymi: 397 Yksikköhinta: 4 EUR
(61): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(62): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 4 EUR
(63): Volyymi: 281 Yksikköhinta: 4 EUR
(64): Volyymi: 295 Yksikköhinta: 4 EUR
(65): Volyymi: 295 Yksikköhinta: 4 EUR
(66): Volyymi: 283 Yksikköhinta: 4 EUR
(67): Volyymi: 283 Yksikköhinta: 4 EUR
(68): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 4 EUR
(69): Volyymi: 205 Yksikköhinta: 4 EUR
(70): Volyymi: 2186 Yksikköhinta: 4 EUR
(71): Volyymi: 201 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(72): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(73): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(74): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(75): Volyymi: 332 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(76): Volyymi: 307 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(77): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4 EUR
(78): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 4 EUR
(79): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 4 EUR
(80): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 4 EUR
(81): Volyymi: 502 Yksikköhinta: 4 EUR
(82): Volyymi: 202 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(83): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(84): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(85): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(86): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(87): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(88): Volyymi: 340 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(89): Volyymi: 332 Yksikköhinta: 4 EUR
(90): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 4 EUR
(91): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 4 EUR
(92): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 4 EUR
(93): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 4 EUR
(94): Volyymi: 336 Yksikköhinta: 4 EUR
(95): Volyymi: 343 Yksikköhinta: 4 EUR
(96): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 4 EUR
(97): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 4 EUR
(98): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 4 EUR
(99): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 4 EUR
(100): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 4 EUR
(101): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 4 EUR
(102): Volyymi: 353 Yksikköhinta: 4 EUR
(103): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(104): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(105): Volyymi: 147 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(106): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(107): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(108): Volyymi: 558 Yksikköhinta: 4.01 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (108):
Volyymi: 31031 Keskihinta: 4.00241 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-27
Kauppapaikka: MESI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 539 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 921 Keskihinta: 4 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-27
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 666 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(2): Volyymi: 666 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(3): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(4): Volyymi: 247 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(5): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(6): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(7): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(8): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(9): Volyymi: 262 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(10): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(11): Volyymi: 262 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(12): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(13): Volyymi: 231 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(14): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(15): Volyymi: 302 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(16): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(17): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(18): Volyymi: 340 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(19): Volyymi: 278 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(20): Volyymi: 318 Yksikköhinta: 4 EUR
(21): Volyymi: 308 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (21):
Volyymi: 5873 Keskihinta: 4.0088 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-27
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 389 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(3): Volyymi: 638 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 569 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 1992 Keskihinta: 4.00394 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-27
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1092 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1092 Keskihinta: 4 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-27
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 388 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(2): Volyymi: 412 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 341 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 518 Yksikköhinta: 4 EUR
(5): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 431 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 518 Yksikköhinta: 4 EUR
(8): Volyymi: 1730 Yksikköhinta: 4 EUR
(9): Volyymi: 570 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 224 Yksikköhinta: 4 EUR
(11): Volyymi: 2050 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (11):
Volyymi: 7407 Keskihinta: 4.00079 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-27
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 382 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 382 Keskihinta: 4 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-27
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 4.025 EUR
(2): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(3): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 4.005 EUR
(4): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(5): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 4.015 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 1188 Keskihinta: 4.01773 EUR
Verkkokauppa.com Oyj
Lisätietoja:
Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja
elisa.forsman@verkkokauppa.com
puh. 044 206 6094
