Neinor Homes completa la adquisición de emisión acelerada por 140 millones de euros y busca nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado residencial español fluctuante

MADRID, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor recaudó con éxito 140 millones de euros por medio de una oferta de emisión acelerada (ABB, por sus siglas en inglés) mediante la emisión de 8.900.190 nuevas acciones a 15,73 euros por acción.

Orion, el mayor accionista de Neinor, suscribió 100 millones de euros y reforzó su compromiso a largo plazo con la empresa y la confianza en su estrategia de crecimiento eficiente del capital.

Los accionistas actuales, que siguen apoyando a la empresa tras la ampliación de capital de 229 millones de euros realizada con éxito en junio, suscribieron 40 millones de euros adicionales.

España sigue siendo uno de los mercados residenciales más seguros a nivel mundial, con una oferta insuficiente a nivel estructural, endeudamiento bajo y oportunidades de crecimiento a largo plazo muy atractivas en un mercado muy fragmentado.

Durante los últimos dos años y medio, Neinor y sus aliados estratégicos concretaron adquisiciones de terrenos por un valor superior a 2.700 millones de euros para desarrollar unas 31.000 viviendas con el objetivo de obtener rendimientos con ventajas.

Con la adquisición de AEDAS totalmente financiada, Neinor espera utilizar los ingresos netos para buscar nuevas oportunidades de crecimiento en los segmentos de construcción para venta y viviendas alternativas emergentes.

Borja García-Egotxeaga, director ejecutivo de Neinor Homes, comentó: “Nos complace sobremanera el resultado de esta operación, contar con el apoyo continuo de Orion, que demuestra una vez más su confianza en la estrategia a largo plazo y el potencial de crecimiento de Neinor, así como con el respaldo de los inversores institucionales, que han reafirmado su apoyo. Los ingresos nos permitirán seguir expandiéndonos en los segmentos más atractivos del mercado español y a la vez mantener un enfoque disciplinado en el despliegue de capital”.

Jordi Argemí, subdirector ejecutivo y director financiero, señaló: “Esta ampliación de capital refuerza aún más el balance de Neinor y mejora nuestra capacidad para ejecutar los proyectos que se encuentran actualmente en fase de análisis. La participación de nuestro accionista principal junto con otros inversores institucionales a largo plazo destaca la gran confianza en la estrategia, la ejecución y el potencial de Neinor en generar valor. Tras su inversión de capital de 50 millones de euros en el negocio de gestión de activos de Neinor en 2023, la participación de Orion en esta operación representa una nueva muestra de su compromiso con la empresa y su visión a largo plazo”.

* Para consultar el anuncio normativo completo, visite el sitio web de Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/)