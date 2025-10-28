Neinor Homes réalise un ABB de 140 millions d’euros et envisage de nouvelles opportunités de croissance sur un marché résidentiel espagnol en plein essor

MADRID, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor a levé avec succès 140 millions d’euros grâce à une procédure de constitution de livre d’ordres accélérée (ABB) par l’émission de 8 900 190 nouvelles actions à 15,73 euros chacune.

Orion, le principal actionnaire de Neinor, a souscrit 100 millions d’euros, renforçant ainsi son engagement à long terme envers la société et sa confiance dans sa stratégie de croissance efficace en termes de capitaux propres.

Un montant supplémentaire de 40 millions d’euros a été souscrit par les actionnaires existants qui continuent de soutenir la société après l’ABB de 229 millions d’euros réalisée avec succès en juin.

L’Espagne reste l’un des marchés résidentiels les plus sûrs au monde, car il est structurellement sous-approvisionné, sous-endetté et offre des opportunités de croissance à long terme intéressantes dans un marché très fragmenté.

Au cours des deux dernières années et demie, Neinor et ses partenaires stratégiques ont conclu des acquisitions foncières d’une valeur supérieure à 2,7 milliards d’euros afin de développer environ 31 000 logements dans le but d’obtenir des rendements rentables.

L’acquisition d’AEDAS étant entièrement financée, Neinor prévoit d’utiliser le produit net pour poursuivre d’autres opportunités de croissance dans les segments « Build-to-Sell » (construction pour la vente) et « Alternative Living » (logements alternatifs) émergents.

Borja García-Egotxeaga, PDG de Neinor Homes, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits du résultat de cette transaction et du soutien continu d’Orion, qui démontre une fois de plus sa confiance dans la stratégie et le potentiel de croissance à long terme de Neinor, ainsi que celui des investisseurs institutionnels qui ont réaffirmé leur appui. Les fonds levés nous permettront de continuer à nous développer dans les segments les plus attractifs du marché espagnol tout en maintenant une approche disciplinée dans l’allocation de notre capital. »

Jordi Argemí, directeur général adjoint et directeur financier, a déclaré : « Cette levée de fonds renforce encore le bilan de Neinor et augmente notre capacité à exécuter le pipeline actuellement à l’étude. La participation de notre actionnaire principal aux côtés d’autres investisseurs institutionnels à long terme souligne la forte confiance dans la stratégie, l’exécution et le potentiel de création de valeur de Neinor. À la suite de son investissement en fonds propres de 50 millions d’euros dans le secteur de la gestion d’actifs de Neinor en 2023, la participation d’Orion dans cette opération représente une nouvelle manifestation de son engagement envers la société et sa vision à long terme. »

* Pour consulter l’annonce réglementaire complète, veuillez vous référer au site Web de Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/)