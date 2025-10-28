Neinor Homes השלימה הנפקה מואצת בהיקף של 140 מיליון אירו, כשהיא שמה למטרה הזדמנויות צמיחה נוספות בשוק המגורים הספרדי האנרגטי

מדריד, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Neinor גייסה בהצלחה 140 מיליון אירו באמצעות הנפקת מניות מואצת (ABB) באמצעות הנפקת 8,900,190 מניות חדשות במחיר של 15.73 אירו/למניה.

Orion, בעלת המניות הגדולה ביותר של Neinor, רכשה מניות נוספות בשווי 100 מיליון אירו, וחיזקה את מחויבותה ארוכת הטווח לחברה ואת ביטחונה באסטרטגיית צמיחת ההון היעילה.

40 מיליון אירו נוספים הושקעו בידי בעלי מניות קיימים, אשר ממשיכים לתמוך בחברה לאחר הנפקה מואצת בהקף של 229 מיליון אירו שבוצעה בהצלחה ביוני.

ספרד נותרה אחד משווקי המגורים הבטוחים ביותר באופן גלובלי, כשהיא סובלת מהצע מבנים נמוך מדי ומתת-מינוף, והיא מציעה הזדמנויות צמיחה ארוכות טווח משכנעות בשוק מפוצל מאוד.

במהלך השנתיים וחצי האחרונות Neinor, ושותפיה האסטרטגיים, סגרו רכישות קרקע בשווי של יותר מ-2,700 מיליון אירו כדי לפתח כ-31,000 יחידות דיור במטרה להניב תשואות אופורטוניסטיות.

עם רכישת AEDAS במימון מלא, Neinor צופה להשתמש בתמורה נטו כדי לממש הזדמנויות צמיחה נוספות בתחומי הבנייה למכירה ובמגזרי החיים האלטרנטיביים המתפתחים.

בורחה גרסיה-אגוטקסאגה (Borja García-Egotxeaga), מנכ"ל Neinor Homes, אמר: "אנו מרוצים מאוד מתוצאות העסקה ומהתמיכה המתמשכת של אוריון, אשר מוכיחה שוב את האמון שלה באסטרטגיה ארוכת הטווח ובפוטנציאל הצמיחה של נינור, כמו גם מהמשקיעים המוסדיים שאישרו מחדש את תמיכתם. ההכנסות יאפשרו לנו להמשיך להתרחב בסגמנטים האטרקטיביים ביותר של השוק הספרדי תוך שמירה על גישה ממושמעת לפריסת הון".

ג'ורדי ארגמי (Jordi Argemí), סגן מנכ"ל ומנהל כספים ראשי, הצהיר: "גיוס הון זה מחזק עוד יותר את מאזנה של Neinor ומשפר את יכולתנו לבצע את צינורות ההשקעה שנמצאים כעת בניתוח. השתתפותה של בעלת המניות המרכזית שלנו לצד משקיעים מוסדיים ארוכי טווח אחרים מדגישה את הביטחון החזק באסטרטגיה של Neinor, בביצוע ובפוטנציאל יצירת הערך שלה. בעקבות השקעתה בהיקף של 50 מיליון אירו בעסקי ניהול הנכסים של Neinor ב-2023, השתתפותה של Orion בעסקה זו מייצגת מופע מחודש של מחויבות לחברה ולחזונה ארוך הטווח".

* להודעת הרגולציה המלאה עיינו בדף האינטרנט של נינור (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information)

למידע נוסף - מדיה

NEINOR HOMES

Investor Relations Department

investor.relations@neinorhomes.com

H/ADVISORS MAITLAND

NeinorHomes@h-advisors.global

David Sturken +44 7990 595 913

Billy Moran +44 7554 912 00