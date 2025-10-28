ネイノール・ホームズ (Neinor Homes)、1億4,000万ユーロ (約249億円) のABBを完了し、活況を呈するスペイン住宅市場におけるさらなる成長機会を狙う

マドリード発, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネイノールは、1株あたり15.73ユーロ (約2,802円) で新規株式8,900,190株を発行するアクセラレーティッドブックビルディング方式募集 (ABB) により、1億4,000万ユーロ (約249億円) の資金調達に成功した。

ネイノールの筆頭株主であるオライオン (Orion) は1億ユーロ (約178億円) を引き受け、同社への長期的なコミットメントと、資本効率の高い成長戦略への信頼を強化した。

また、同社は6月に2億2,900万ユーロ (約408億円) のABB実行に成功しており、その後も既存株主が支援を継続し、追加で4,000万ユーロ (約71億円) を出資した。

スペインは引き続き世界で最も安全な住宅市場の一つとなっており、構造的に供給不足であり、レバレッジ度が低く、分断化が進んだ市場において魅力的な長期成長機会を提供している。

過去2年半にわたり、ネイノールとその戦略的パートナーは、オポチュニスティックなリターンを狙って約31,000戸の住宅開発を行うため、27億ユーロ (約4,810億円) 超にのぼる価値の土地取得を完了した。

AEDASの買収資金調達が完了したネイノールは、この純手取金を活用して建売住宅および新興分野であるオルタナティブリビングにおけるさらなる成長機会を追求する予定である。

ネイノール・ホームズのCEOであるボルハ・ガルシア=エゴシェガ (Borja García-Egotxeaga) は次のように述べている。「この取引の結果と、ネイノールの長期的戦略と成長の可能性に対して再び信頼を示してくださったオライオンからの継続的な支援、また支持を再確認してくださった機関投資家からの支援をたいへん嬉しく思っています。 今回の資金調達により、資本配分に対する規律あるアプローチを維持しながら、スペイン市場の最も魅力的なセグメントで拡大を続けることができます。」

副CEO兼CFOであるジョルディ・アルゲミ (Jordi Argemí) は次のように述べている。「今回の増資により、ネイノールのバランスシートがさらに強化され、現在分析中の案件を実行する能力が高まりました。 当社の筆頭株主が他の長期機関投資家とともに参加してくださったことは、ネイノールの戦略、実行、価値創出の可能性に対する強い信頼を裏付けています。 2023年にネイノールの資産運用事業に5,000万ユーロ (約89億円) を出資していただいたのに続き、オライオンがこの取引にも参加してくださったことは、当社とその長期的ビジョンに対する新たなコミットメントを示しています。」

* 規制上の発表全文については、ネイノールのウェブページ(https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/) を参照されたい。