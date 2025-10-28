Neinor Homes, 1억4,000만 유로 규모 ABB 완료하며 성장 잠재력 높은 스페인 주택 시장에서 추가 확장 모색

마드리드, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor는 가속화된 수요예측(ABB)을 통해 8,900,190주 신주를 주당 15.73유로에 발행하여 총 1억4,000만 유로를 성공적으로 조달했다고 발표했다.

Neinor의 최대 주주인 Orion은 1억 유로를 인수하며 회사에 대한 장기적 신뢰와 자본 효율적 성장 전략에 대한 확신을 재확인하였다.

추가 4,000만 유로는 기존 주주들이 참여해 확보했으며, 이는 6월에 성공적으로 진행된 2억2,900만 유로 규모의 ABB 이후 회사에 대한 지속적인 지지를 보여주는 것이다.

스페인은 구조적으로 주택 공급이 부족하고 부채 비율이 낮으며, 시장이 매우 분절화된 상황에서 장기적 성장 기회가 충분해 세계적으로 가장 안정적인 주택 시장 중 하나로 평가된다.

지난 2년 반 동안 Neinor와 전략적 파트너들은 약 31,000가구 개발을 목표로 기회주의적 수익을 노린 토지 매입을 27억 유로 이상 성사시켰다.

AEDAS 인수가 완전히 자금 조달된 만큼, Neinor는 순조달 자금을 매각형 주택(Build-to-Sell) 분야와 새롭게 성장 중인 대체 주거(Alternative Living) 분야에서 추가 성장 기회를 추진하는 데 활용할 계획이다.

Neinor Homes의 CEO인 보르하 가르시아-에고체아가 (Borja García-Egotxeaga)는 “이번 거래 결과에 매우 만족하며, Orion의 지속적인 지원에 감사한다. 이는 Neinor의 장기 전략과 성장 잠재력에 대한 신뢰를 다시 한번 보여주는 것이며, 지지를 재확인해 준 기관 투자자들의 참여 또한 고무적이다. 이번 조달 자금은 자본 배분에 대한 엄격한 원칙을 유지하면서 스페인 시장에서 가장 매력적인 세그먼트로 확장할 수 있도록 도울 것”이라고 말했다.

부CEO 겸 CFO인 조르디 아르헤미 (Jordi Argemí)는 “이번 증자는 Neinor의 재무구조를 한층 강화하고, 현재 검토 중인 파이프라인을 실행할 수 있는 능력을 높여 준다. 핵심 주주와 장기 기관 투자자들의 참여는 Neinor의 전략과 실행력, 가치 창출 가능성에 대한 강한 신뢰를 보여주는 것”이라며 “2023년 Neinor 자산운용 사업에 대한 5,000만 유로 규모의 지분 투자에 이어, 이번 참여는 Orion이 회사의 장기 비전에 다시 한번 확고한 의지를 보였음을 의미한다”고 밝혔다.

* 규제공시 전체자료는 다음 사이트를 확인하면 된다Neinor’s webpage (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/)