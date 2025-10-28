Neinor Homes lengkapkan ABB Bernilai €140 Juta, sasar peluang pertumbuhan lanjut dalam pasaran Perumahan Sepanyol yang kukuh

MADRID, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor telah berjaya meraih dana sebanyak €140 juta melalui tawaran pembukuan dipercepat (ABB) dengan penerbitan 8,900,190 saham baharu pada harga €15.73 sesaham.

Orion, pemegang saham terbesar Neinor, telah melanggan €100 juta, sekali gus mengukuhkan komitmen jangka panjangnya terhadap syarikat serta keyakinan terhadap strategi pertumbuhan ekuiti yang cekap.

Tambahan sebanyak €40 juta telah dilanggan oleh pemegang saham sedia ada yang terus menyokong syarikat selepas kejayaan pelaksanaan ABB bernilai €229 juta pada bulan Jun.

Sepanyol kekal sebagai salah satu pasaran perumahan paling stabil di dunia, didorong oleh kekurangan bekalan struktur, tahap hutang yang rendah dan peluang pertumbuhan jangka panjang yang menarik dalam pasaran yang sangat berpecah-pecah.

Dalam tempoh 2.5 tahun yang lalu, Neinor dan rakan strategiknya telah menyelesaikan pemerolehan tanah bernilai lebih €2,700 bilian untuk membangunkan kira-kira 31,000 unit perumahan yang menyasarkan pulangan oportunistik.

Dengan pengambilalihan AEDAS kini dibiayai sepenuhnya, Neinor menjangkakan akan menggunakan hasil bersih untuk menerokai lebih banyak peluang pertumbuhan dalam segmen Build-to-Sell dan Kediaman Alternatif yang sedang berkembang.

Borja García-Egotxeaga, Ketua Pegawai Eksekutif Neinor Homes, menyatakan: “Kami amat berpuas hati dengan hasil transaksi ini serta sokongan berterusan daripada Orion, yang sekali lagi menunjukkan keyakinannya terhadap strategi jangka panjang dan potensi pertumbuhan Neinor, begitu juga daripada pelabur institusi yang sekali lagi menyatakan komitmen mereka terhadap syarikat. Hasil kutipan ini akan membolehkan kami terus berkembang dalam segmen pasaran Sepanyol yang paling menarik, sambil mengekalkan pendekatan berdisiplin terhadap penggunaan modal.”

Jordi Argemí, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan, berkata: “Pengumpulan modal ini mengukuhkan lagi kedudukan kewangan Neinor dan meningkatkan keupayaan kami untuk melaksanakan projek-projek yang sedang dianalisis. Penyertaan pemegang saham utama kami bersama pelabur institusi jangka panjang lain menyerlahkan keyakinan kukuh terhadap strategi, pelaksanaan dan potensi penciptaan nilai oleh Neinor. Selepas pelaburan ekuiti sebanyak €50 juta dalam perniagaan pengurusan aset Neinor pada tahun 2023, penyertaan Orion dalam transaksi ini mencerminkan komitmen yang diperbaharui terhadap syarikat dan visi jangka panjangnya.”

Untuk pengumuman peraturan penuh, sila rujuk kepada laman web Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/)