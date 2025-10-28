Neinor Homes conclui um ABB de € 140 milhões, visando novas oportunidades de crescimento no aquecido mercado residencial espanhol

MADRI, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Neinor levantou com sucesso o montante de € 140 milhões por meio de uma oferta acelerada de bookbuild (ABB) através da emissão de 8.900.190 novas ações a € 15,73 por ação.

A Orion, maior acionista da Neinor, subscreveu € 100 milhões, reforçando seu compromisso de longo prazo com a empresa e a confiança em sua estratégia de crescimento eficiente em termos de capital.

Outros € 40 milhões foram subscritos pelos acionistas existentes, que continuam a apoiar a empresa após o ABB de € 229 milhões, executado com êxito em junho.

A Espanha continua sendo um dos mercados residenciais mais seguros do mundo. Isso se deve ao fato de ser um mercado estruturalmente subabastecido e subalavancado, além de oferecer oportunidades atraentes de crescimento de longo prazo em um cenário altamente fragmentado.

Nos últimos 2,5 anos, a Neinor e seus parceiros estratégicos realizaram aquisições de terras no valor de mais de € 2.700 milhões para desenvolver cerca de 31.000 unidades habitacionais visando retornos oportunistas.

Com a aquisição da AEDAS totalmente financiada, a Neinor espera utilizar os lucros líquidos para buscar mais oportunidades de crescimento nos segmentos emergentes Build-to-Sell e Vida Alternativa.

Borja García-Egotxeaga, CEO da Neinor Homes, comentou: “Estamos muito satisfeitos com o resultado desta transação e com o apoio contínuo da Orion, que, mais uma vez, demonstra sua confiança na estratégia de longo prazo e no potencial de crescimento da Neinor, bem como no respaldo de investidores institucionais, que reafirmaram seu apoio. Os recursos nos permitirão continuar a crescer nos segmentos mais atrativos do mercado espanhol, mantendo uma abordagem disciplinada na aplicação do capital.”

Jordi Argemí, vice-CEO e Diretor Financeiro, declarou: “Este aumento de capital fortalece ainda mais o balanço da Neinor e amplia nossa capacidade de executar o pipeline atualmente em análise. A participação do nosso principal acionista, juntamente com outros investidores institucionais de longo prazo, ressalta a forte confiança na estratégia, na execução e no potencial de criação de valor da Neinor. Após seu investimento de € 50 milhões em ações na unidade de gestão de ativos da Neinor em 2023, a participação da Orion nesta transação representa uma demonstração renovada de comprometimento com a empresa e sua visão de longo prazo.”

* Para ter acesso ao anúncio regulatório na íntegra, consulte a página da Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/)