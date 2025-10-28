Neinor Homes 完成 1.4 亿欧元加速簿记发行，发力西班牙住宅市场，拓展增长机遇

马德里, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes 通过加速簿记发行 (ABB) 成功募资 1.4 亿欧元，此次发行了 890.019 万股新股，每股价格为 15.73 欧元。

Neinor 的最大股东 Orion 认购了 1 亿欧元股份，既强化了其对该公司的长期投入，也彰显了对其股权高效增长战略的信心。

另有 4000 万欧元股份由现有股东认购。继 6 月成功完成 2.29 亿欧元加速簿记发行后，这些现有股东持续为公司提供支持。

西班牙仍是全球最稳健的住宅市场之一。该市场存在结构性供给不足、杠杆率较低的特点，且市场环境高度分散，蕴藏着极具吸引力的长期增长机遇。

在过去两年半的时间里，Neinor 及其战略合作伙伴已完成总价值超 27 亿欧元的土地收购，计划开发约 3.1 万套住房，着力实现机会性回报目标。

随着对 AEDAS 的收购资金已全额到位，Neinor 计划将此次募资的净收益用于在“建造出售”领域及新兴的“另类居住”领域寻求更多增长机遇。

Neinor Homes 首席执行官 Borja García-Egotxeaga 表示：“我们对此次交易的结果以及 Orion 的持续支持感到非常满意。这再次体现了其对 Neinor 长期战略与增长潜力的信心，同时也体现了机构投资者对我们的坚定支持。 此次募资所得将助力我们在西班牙市场最具吸引力的领域持续扩张，同时保持资本配置的严谨性。”

公司副首席执行官兼首席财务官 Jordi Argemí 指出：“此次募资进一步巩固了 Neinor 的资产负债表，提升了我们推进当前待评估项目的能力。 我们的基石股东与其他长期机构投资者的参与，凸显了市场对 Neinor 战略、执行能力及价值创造潜力的强烈信心。 继 2023 年向 Neinor 资产管理业务注资 5000 万欧元后，Orion 此次参与认购，再次彰显了其对公司及长期愿景的坚定承诺。”

* 有关完整的监管公告，请参阅 Neinor 官网 (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/)