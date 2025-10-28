Neinor Homes 完成 1.4 億歐元加速累計投標，在興旺的西班牙住宅市場中發掘更多增長機遇

馬德里, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor 透過加速累計投標 (ABB) 成功籌得 1.4 億歐元，以每股 15.73 歐元發行 8,900,190 股新股。

Neinor 最大股東 Orion 認購 1 億歐元，加強其對公司的長遠承諾，以及對股權高效增長策略的龐大信心。

現有股東額外認購 4,000 萬歐元，繼 6 月成功執行 2.29 億歐元 ABB 後，持續展現對公司的鼎力支持。

西班牙持續位居全球最安全住宅市場之列，結構性供不應求、槓桿水平低，並在高度分散的市場中帶來具吸引力的長期增長機會。

在過去兩年半以來，Neinor 及其策略合作夥伴已完成價值超過 27 億歐元的土地收購，用於開發約 31,000 個住宅單位，以爭取機會型回報為目標。

完成收購 AEDAS 的資金全部籌集後，Neinor 計劃運用淨收益來開拓「建造出售」及新興「另類居住」領域的增長機會。

Neinor Homes 行政總裁 Borja García-Egotxeaga 評論道：「我們對是次交易結果及 Orion 的持續支持深感欣喜，這再次印證其對 Neinor 長期策略及增長潛力的信心，另亦感謝機構投資者的再次肯定。 資金將讓我們得以持續拓展西班牙市場中吸引力最大的領域，同時堅守嚴格審慎的資本投放策略。」

副行政總裁兼財務總監 Jordi Argemí 說道：「是次集資進一步強化 Neinor 的資產負債表狀況，並提升我們執行目前所分析項目計劃的能力。 基石股東及其他長期機構投資者的聯合參與，充分展現對 Neinor 發展策略、執行能力及價值創造潛力的強大信心。 繼 2023 年向 Neinor 資產管理業務注資 5,000 萬歐元後，Orion 參與是次交易再次體現其對公司及其長遠願景的堅定承諾。」

* 有關監管公告全文，請參閱 Neinor 的網頁 (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/)