Sisäpiiritieto: NVIDIA sijoittaa 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria Nokian osakkeisiin uuden strategisen kumppanuuden lisäksi – Nokian hallitus päätti suunnatusta osakeannista NVIDIAlle

NVIDIA sijoittaa 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria (0,86 miljardia euroa) Nokian uusiin osakkeisiin 6,01 Yhdysvaltain dollarin (5,16 euron) osakekohtaisella merkintähinnalla

Sijoitus täydentää yritysten välistä strategista kumppanuutta, jonka tavoitteena on johtaa tekoälypohjaisten radioverkkojen (AI-RAN) markkinaa sekä tukea datakeskusverkkojen kehitystä

Nokia käyttää osakeannista saatavat varat strategisten suunnitelmiensa vauhdittamiseen edistyneiden ja luotettavien verkkojen kehittämiseksi tekoälyn aikakaudella sekä muihin liiketoiminnan yleisiin tarkoituksiin

Nokia järjestää lehdistö- ja sijoittajapuhelun kello 21.30 Suomen aikaa

Espoo – Nokia Oyj:n (“Nokia”) hallitus päätti 166 389 351 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista, jossa NVIDIA Corporation (“NVIDIA”) sijoittaa 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria Nokiaan. NVIDIA merkitsee osakkeet 6,01 Yhdysvaltain dollarin osakekohtaisella merkintähinnalla tavanomaisten toteutumisehtojen täyttyessä. Järjestelyn myötä NVIDIA omistaa 2,90 % Nokian osakkeista.

Strategisen yhteistyön ja sijoituksen odotetaan tuovan merkittävää lisäarvoa molemmille yhtiöille. Nokia käyttää osakeannista saatavat varat strategisten suunnitelmiensa vauhdittamiseen edistyneiden ja luotettavien verkkojen kehittämiseksi tekoälyn aikakaudella sekä muihin liiketoiminnan yleisiin tarkoituksiin. Nokia aikoo kiihdyttää 5G- ja 6G-radioverkko-ohjelmistojensa kehittämistä NVIDIAn arkkitehtuurissa. Lisäksi Nokia aikoo lisätä investointeja edistääkseen strategista tavoitettaan vahvistaa asemaansa tekoäly- ja pilvipalvelumarkkinoilla tarjoamalla datakeskuksille räätälöityjä verkkoratkaisuja osana Verkkoinfrastruktuurin liiketoimintaa. Yhteistyön myötä Nokia ja NVIDIA tulevat kehittämään tekoälypohjaisia verkkoratkaisuja sekä kartoittavat tapoja sisällyttää Nokian datakeskusverkkojen kytkentä- ja optisia teknologioita NVIDIAn tekoälyinfrastruktuuriin ja arkkitehtuuriin.

Nokia järjestää lehdistö- ja sijoittajapuhelun 28.10.2025 kello 21.30 Suomen aikaa kertoakseen lisää strategisesta yhteistyöstä sekä sijoituksesta.

Osakesijoituksen yksityiskohdat

NVIDIA merkitsee uudet osakkeet tavanomaisten toteutumisehtojen täyttyessä 6,01 Yhdysvaltain dollarin (5,16 euron) osakekohtaiseen merkintähintaan, mikä vastaa noin 1,0 miljardin Yhdysvaltain dollarin (0,86 miljardin euron) pääomasijoitusta. Yhdysvaltain dollarin määräiset summat on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin 27.10.2025 julkaisemaa Yhdysvaltain dollari / euro -vaihtokurssia, joka oli 0,8591 (1 USD = 0,8591 EUR). Merkintähinta kirjataan Nokian sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnattu osakeanti on olennainen osa strategista yhteistyötä NVIDIAn kanssa.

Merkintähinta on määritetty osana Nokian ja NVIDIAn välisiä neuvotteluita. Arvioidessaan strategista kumppanuutta Nokia on oman arvionsa lisäksi kuullut oikeudellisia ja taloudellisia neuvonantajiaan arvioidessaan osakeannin ehtojen asianmukaisuutta yhtiölle ottaen huomioon strategisen yhteistyön. Nokian arvion mukaan strateginen yhteistyö, mukaan lukien suunnattu osakeanti, on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen ja näin ollen yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa osakeannissa on painava taloudellinen syy.

Nokian osakkeet toimitetaan NVIDIAlle American Depositary Shares -osaketalletustodistusten muodossa.

Nokia odottaa, että uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin marraskuussa ja merkitään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään pian tämän jälkeen. Nokian osakkeiden kokonaismäärän odotetaan osakeannin ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen olevan 5 742 239 696. Uudet osakkeet vastaavat noin 2,98 prosenttia kaikista osakkeista ennen suunnattua antia ja noin 2,90 prosenttia kaikista osakkeista suunnatun annin jälkeen. Sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, niiden odotetaan tulevan hyväksytyiksi kaupankäynnin kohteeksi muiden Nokian osakkeiden kanssa Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa sekä New Yorkin pörssissä American Depositary Shares -osaketalletustodistusten muodossa.

Osakeantipäätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 29.4.2025 myöntämään valtuutukseen.

Neuvonantajat

J.P. Morgan on toiminut Nokian taloudellisena neuvonantajana. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ja Asianajotoimisto Krogerus Oy ovat toimineet oikeudellisina neuvonantajina.

Lehdistö- ja sijoittajapuhelun tiedot

Median edustajilla, sijoittajilla ja analyytikoilla on mahdollisuus osallistua lehdistö- ja sijoittajapuheluun, jossa on tarkoitus kertoa lisää strategisesta yhteistyöstä sekä sijoituksesta. Pyydämme niitä, jotka haluavat esittää kysymyksen liittymään puheluun käyttämällä alla olevia puhelutietoja. Vain kuuntelemista varten osallistuvia kannustetaan liittymään webcast-linkin kautta.

Puhelutiedot:

Päivä: 28.10.2025

Aika: 21.30 Suomen aikaa

Webcast-linkki: https://edge.media-server.com/mmc/p/6b9ibwqi

Puhujat:

Justin Hotard, Toimitusjohtaja, Nokia

Marco Wirén, Talous- ja rahoitusjohtaja, Nokia

Kysymysten esittäminen:

Pyydämme niitä median edustajia ja analyytikkoja, jotka haluavat esittää puhelussa kysymyksen rekisteröitymään ennakkoon käyttäen alla olevaa linkkiä. Rekisteröityneet osallistujat saavat etukäteen salasanan ja henkilökohtaisen koodin, joiden avulla he pääsevät liittymään puheluun suoraan operaattorin ohi. Puheluun voi rekisteröityä milloin vain, myös puhelun jo alettua.

Linkki rekisteröitymiseen: https://dpregister.com/sreg/10204315/10047f7ceb4

HUOMIOITHAN, että jos haluat esittää puhelun aikana kysymyksen, sinun tulee mykistää webcast ja käyttää ainoastaan osallistujille tarkoitettua puhelinnumeroa kysymys–vastaus-osuuden aikana, sillä webcastissa on noin 15–30 sekunnin viive.

Kysymys–vastaus-osuus on rajattu vain median edustajille ja talousanalyytikoille.

Niitä, jotka eivät halua rekisteröityä etukäteen, pyydetään käyttämään alla olevaa numeroa ja ilmoittamaan kysyttäessä haluavansa liittyä “Nokia Conference Call” -puheluun:

KANSAINVÄLINEN NUMERO: 1-412-317-5619

Puhelun tallenne on lisäksi saatavilla tunnin kuluttua puhelun päättymisestä, ja se on saatavilla 23.11.2025 saakka.

Kansainvälinen numero: 1-412-317-0088

Tallenteen pääsykoodi: 1181900

Tallenteeseen pääsee kansainvälisellä numerolla valitsemalla alla olevan linkin:

https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html

