SKEL fjárfestingafélag hf.: Hluthafafundar 4. nóvember 2025

Hluthafafundur SKEL verður haldinn kl. 16:00, þriðjudaginn 4. nóvember 2025 í Ballroom B salnum á Reykjavík Edition, Austurbakka 2, 101 Reykjavík.
Viðfest er dagskrá fundarins og endanlegar tillögur sem lagðar verða fyrir fundinn. Tillögurnar og dagskráin eru óbreyttar frá því að boðað var til fundarins 14. október sl.
Öll fundargögn má finna á heimasíðu félagsins: https://skel.is/hluthafar/hluthafafundir-skel
Sé óskað eftir nánari upplýsingum vinsamlegast sendið tölvupóst á fjarfestar@skel.is.
Viðhengi