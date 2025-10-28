ASSYSTEM : Chiffre d'affaires à fin septembre 2025 (9 mois) : 484,2 M€ (+8,7%)

Chiffre d’affaires à fin septembre 2025 (9 mois) : 484,2 M€ (+8,7%)

Croissance organique : +5,4%, tirée par l’International

Objectifs 2025 maintenus

Paris La Défense, le mardi 28 octobre 2025 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours et au 3ème trimestre 2025.

Chiffre d’affaires consolidé 2025

et variations par rapport à 2024 (non audité)

En millions d'euros 9 mois 2024 9 mois 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 445,4 484,2 +8,7% +5,4% France 278,9 284,8 +2,1% +2,1% International (1) 166,5 199,3 +19,7% +10,9%

(1) Intégration de la société britannique Mactech Energy Group spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire à compter du 1er janvier 2025.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

Au 3ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem, à 157,7 M€ (contre 144,1 M€ au 3ème trimestre 2024), conserve une bonne dynamique qui ressort à +9,4%, dont +6,8% en organique, +4,8% d’effet périmètre et -2,2% d’effet de la variation des taux de change.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 484,2 M€ contre 445,4 M€ pour la même période en 2024, soit une croissance totale de +8,7% dont +5,4% en organique, +4,1% d’effet périmètre et -0,8% d’effet de la variation des taux de change. L’activité Nucléaire représente 76% du chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice.

Par zone géographique, les tendances observées au premier semestre se poursuivent :

les activités en France à 284,8 M€ (59% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois) progressent de +2,1% intégralement en organique . La bonne orientation des activités sur le cycle du combustible permet de pallier l’absence d’accélération des activités sur les nouvelles constructions de réacteurs et la baisse d’activité sur le parc installé ;

à 284,8 M€ (59% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois) progressent de . La bonne orientation des activités sur le cycle du combustible permet de pallier l’absence d’accélération des activités sur les nouvelles constructions de réacteurs et la baisse d’activité sur le parc installé ; les activités à l’International à 199,3 M€ (41% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois) enregistrent une croissance forte de +19,7%, dont +10,9% en organique (avec une tendance toujours solide au Royaume-Uni), +11,0% d’effet périmètre (Mactech Energy Group, intégré le 1er janvier dernier, confirme sa montée en puissance embarquée) et -2,1% d’effet de la variation des taux de change. Assystem poursuit son déploiement international avec la création de filiales au Kazakhstan pour accompagner le pays dans la mise en œuvre de son programme nucléaire civil, et au Canada pour répondre aux besoins du marché nord-américain.

Assystem rappelle les objectifs fixés pour 2025 : une croissance organique (1) du chiffre d’affaires consolidé d’environ +5% et une stabilité de la marge opérationnelle d’activité (2).

CALENDRIER FINANCIER 2026

Mardi 10 février : Chiffre d’affaires annuel 2025

Mardi 10 mars : Résultats annuels 2025 - Réunion de présentation des résultats le mercredi 11 mars à 8h30

Jeudi 23 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

Vendredi 22 mai : Assemblée générale des actionnaires

Jeudi 23 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

Mardi 15 septembre : Résultats semestriels 2026 - Réunion de présentation le mercredi 16 septembre à 8h30

Mardi 27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Fort de 60 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 8 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

DONNEES TRIMESTRIELLES

NOTA : Les variations mentionnées dans ce communiqué étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes et les pourcentages peuvent exister du fait des arrondis.

En millions d'euros T1 2024 T1 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 154,3 166,3 +7,8% +3,5% France 97,6 98,3 +0,7% +0,7% International (1) 56,7 68,0 +19,9% +8,3%





En millions d'euros T2 2024 T2 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 147,0 160,1 +8,9% +6,0% France 92,0 94,7 +2,9% +2,9% International (1) 55,0 65,5 +19,0% +11,2%





En millions d'euros T3 2024 T3 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 144,1 157,7 +9,4% +6,8% France 89,3 91,9 +2,8% +2,8% International (1) 54,8 65,9 +20,2% +13,2%

(1) A périmètre comparable et taux de change constant.

(2) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group & MPH) rapporté au chiffre d’affaires consolidé.

