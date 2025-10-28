WINFARM : Modalités de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 28 octobre 2025





MODALITES DE MISE À DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce que son rapport financier semestriel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 28 octobre 2025.

Ce document est disponible sur le site de la Société à l’adresse www.winfarm-group.com et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société : Zone Industrielle de Très Le Bois - 22600 Loudéac.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.winfarm-group.com/investisseurs

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com



SEITOSEI.ACTIFIN



Communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 6 07 30 93 72

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com



Relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

