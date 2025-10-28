Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 octobre 2025

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 28 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre au 24 octobre 2025









Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/10/2025 FR0000125338 135 000 122,4744 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/10/2025 FR0000125338 135 000 127,4522 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/10/2025 FR0000125338 135 000 128,4730 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/10/2025 FR0000125338 135 000 127,5629 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/10/2025 FR0000125338 135 000 128,0220 Gré à gré

