Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 octobre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 28 octobre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre au 24 octobre 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|122,4744
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|21/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|127,4522
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|22/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|128,4730
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|23/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|127,5629
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|24/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|128,0220
|Gré à gré
Pièce jointe