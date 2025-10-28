Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 octobre 2025

 | Source: Capgemini SE Capgemini SE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 28 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre au 24 octobre 2025

 

 

Nom de l'émetteur 		 

 

Code Identifiant de l'émetteur 		 

Jour de la transaction 		 

Code identifiant de l'instrument financier 		 

Volume total journalier (en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions  

 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/10/2025 FR0000125338 135 000 122,4744 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/10/2025 FR0000125338 135 000 127,4522 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/10/2025 FR0000125338 135 000 128,4730 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/10/2025 FR0000125338 135 000 127,5629 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/10/2025 FR0000125338 135 000 128,0220 Gré à gré

Pièce jointe


Attachments

Capgemini_-_2025-10-28_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_20_au_24 octobre 2025

Recommended Reading