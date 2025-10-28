BEIJING, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mens de geopolitiske spændinger fortsætter med at eskalere i hele verden, samles ledere af Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) i Sydkorea til APEC Economic Leaders' Meeting i 2025, som er et afgørende øjeblik, mens regionen navigerer i stigende global økonomisk usikkerhed.

Forud for mødet afholdt China Media Group (CMG) sammen med Yonsei University og YTN en paneldebat i Beijing den 25. oktober under temaet "Dialog om global styring og Asien-Stillehavsregionens fælles velstand."

Ren Hongbin, formanden for Det Kinesiske Råd for fremme af international handel, sagde, at landenes interesser i stigende grad er forbundne, hvilket kræver en stærkere fælles forvaltning, hvor samarbejde og gensidige fordele er essentielle. Han bemærkede, at Kinas GGI (Global Governance Initiative) tilbyder kinesiske løsninger for et mere retfærdigt, globalt system. Tengku Zafrul Aziz, der er Malaysias minister for investeringer, handel og industri, understregede, at regler, tillid og inklusion understøtter vækst for alle nationer. Ruben Oyarzo, der er medlem af det chilenske Chamber of Deputies, bekræftede Chiles engagement i Asien-Stillehavsregionens udvikling og opbygning af gensidig tillid. Yoon Dong-sup, der er formand for Yonsei University, tilføjede, at håndtering af klimaændringer, innovation, aldrende befolkninger og økonomisk usikkerhed er afhængig af dialog, samarbejde og kollektiv planlægning for en bæredygtig fremtid.

Da multilateralismen står overfor hidtil usete udfordringer, har Kina fortsat med at handle, særligt gennem sit Global Governance Initiative, der er et af de fire store globale initiativer, det har foreslået verden. Panelets deltagere roste denne tilgang og understregede vigtigheden af samarbejde, engagement og gensidig tillid og pegede på Kinas økonomiske modstandskraft som en stabiliserende kraft for den globale vækst.

Alle deltagerne var enige om, at midt i dagens skrøbelige globale økonomi er samarbejde, tillid, gennemsigtighed og innovation nøglen til at opretholde vækst i Asien-Stillehavsregionen. David Perez Des Rosiers fra Canada China Business Council kaldte APEC for en altafgørende platform for regionale muligheder. Gaston Chee fra det malaysiske handelskammer i Kina understregede gennemsigtighed for at imødegå stigende handelsbarrierer, mens Chung Suh-Yong fra Seoul International Law Academy opfordrede APEC til at opbygge åbne og inkluderende partnerskaber, der afbalancerer de fælles interesser og forskelle.

Midt i den globale fragmentering og mistillid er Kinas budskab klart: Dialog, samarbejde og fælles velstand tilbyder en vej mod fornyelse.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html