CGTN: Diálogo, desarrollo y prosperidad compartida

BEIJING, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que las tensiones geopolíticas continúan aumentando en todo el mundo, los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reúnen en Corea del Sur para la Reunión de Líderes Económicos de APEC de 2025, un momento crucial mientras la región enfrenta una incertidumbre económica global cada vez más profunda.

Previo a la reunión, China Media Group (CMG), junto con la Universidad de Yonsei y YTN, organizaron un panel de discusión en Pekín, el 25 de octubre, bajo el tema "Diálogo sobre la gobernanza global y la prosperidad compartida de Asia-Pacífico".

Ren Hongbin, presidente del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, dijo que los intereses de los países están cada vez más entrelazados, lo que requiere una gobernanza compartida más fuerte, con la cooperación y el beneficio mutuo como puntos esenciales. Señaló que la Iniciativa de Gobernanza Global de China (GGI) ofrece soluciones chinas para un sistema global más justo. Tengku Zafrul Aziz, ministro de inversión, comercio e industria de Malasia, enfatizó que las reglas, la confianza y la inclusión son fundamentales para el crecimiento de todas las naciones. Rubén Oyarzo, miembro de la Cámara de Diputados de Chile, reafirmó el compromiso de Chile con el desarrollo de Asia-Pacífico y la construcción de confianza mutua. Yoon Dong-sup, presidente de la Universidad de Yonsei, agregó que abordar el cambio climático, la innovación, el envejecimiento poblacional y la incertidumbre económica depende del diálogo, la cooperación y la planificación colectiva hacia un futuro sostenible.

Ante los desafíos sin precedentes que enfrenta el multilateralismo, China ha continuado actuando, especialmente a través de su Iniciativa de Gobernanza Global, una de las cuatro principales iniciativas globales que ha propuesto al mundo. Los panelistas elogiaron este enfoque y subrayaron la importancia de la cooperación, el compromiso y la confianza mutua, señalando la resiliencia económica de China como una fuerza estabilizadora para el crecimiento global.

Todos los participantes coincidieron en que, en medio de la frágil economía global actual, la cooperación, la confianza, la transparencia y la innovación son clave para sostener el crecimiento de Asia-Pacífico. David Perez Des Rosiers, del Consejo Empresarial de Canadá y China, calificó a APEC como una plataforma vital para las oportunidades regionales. Gaston Chee, de la Cámara de Comercio de Malasia en China, enfatizó la transparencia para contrarrestar las crecientes barreras comerciales, mientras que Chung Suh-Yong, de la Academia de Derecho Internacional de Seúl, instó a APEC a construir asociaciones abiertas e inclusivas que equilibren los intereses comunes y las diferencias.

En medio de la fragmentación global y la desconfianza, el mensaje de China es inequívoco: El diálogo, la cooperación y la prosperidad compartida ofrecen un camino hacia la renovación.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html