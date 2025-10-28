PÉKIN, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les tensions géopolitiques continuent de s’intensifier à l’échelle mondiale, les dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) se réunissent en Corée du Sud à l’occasion du Sommet des dirigeants économiques de l’APEC 2025. À l’heure où la région fait face à une incertitude économique mondiale croissante, cet événement constitue une étape charnière.

En amont de la réunion, China Media Group (CMG), en collaboration avec l’université Yonsei et YTN, a organisé une table ronde à Pékin le 25 octobre sur le thème « Dialogue sur la gouvernance mondiale et la prospérité partagée en Asie-Pacifique ».

Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, a déclaré que les intérêts des pays étaient de plus en plus interdépendants, nécessitant une gouvernance partagée renforcée, où la coopération et les intérêts réciproques sont indispensables. Il a souligné que l’Initiative pour la gouvernance mondiale chinoise (« GGI », de l’anglais « Global Governance Initiative ») proposait des solutions chinoises en faveur d’un système mondial plus équitable. Tengku Zafrul Aziz, ministre malaisien de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie, a insisté sur le fait que les règles, la confiance et l’inclusion étaient les fondements mêmes de la croissance pour toutes les nations. Ruben Oyarzo, membre de la Chambre des députés du Chili, a réaffirmé l’engagement du Chili en faveur du développement de la région Asie-Pacifique et de l’instauration d’une confiance mutuelle. Yoon Dong-sup, président de l’université Yonsei, a ajouté que la lutte contre le changement climatique, l’innovation, le vieillissement de la population et l’incertitude économique dépendaient du dialogue, de la coopération et d’une planification collective en faveur d’un avenir pérenne.

Alors que le multilatéralisme est confronté à des difficultés sans précédent, la Chine a poursuivi son action, notamment par le biais de son « Initiative pour la gouvernance mondiale », l’une des quatre grandes initiatives mondiales qu’elle a proposées. Les participants à la table ronde ont salué cette approche et ont souligné toute l’importance de la coopération, de l’implication et de la confiance mutuelle, mettant en avant la résilience économique de la Chine en tant que facteur de stabilisation pour la croissance mondiale.

Tous les participants ont convenu que, dans le contexte actuel d’économie mondiale fragile, la coopération, la confiance, la transparence et l’innovation étaient essentielles au maintien de la croissance en Asie-Pacifique. David Perez Des Rosiers, du Conseil commercial Canada-Chine, a qualifié l’APEC de plateforme indispensable en matière d’opportunités régionales. Gaston Chee, de la Chambre de commerce Malaisie-Chine, a mis l’accent sur la transparence en vue de contrer la montée des barrières commerciales. Chung Suh-Yong, de la Seoul International Law Academy, a quant à lui exhorté l’APEC à établir des partenariats ouverts et inclusifs conciliant les intérêts communs et les différences.

Dans un contexte mondial marqué par la fragmentation et la méfiance, le message de la Chine est sans équivoque : le dialogue, la coopération et la prospérité partagée permettront d’ouvrir la voie au renouveau.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html