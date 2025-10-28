CGTN: דיאלוג, פיתוח ושגשוג משותף

בייג'ינג, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בעוד המתיחות הגיאופוליטית ממשיכה להסלים ברחבי העולם, מנהיגי שיתוף הפעולה הכלכלי של אסיה-פסיפיק (APEC) מתכנסים בדרום קוריאה למפגש המנהיגים הכלכליים של APEC לשנת 2025, רגע מכריע כאשר האזור מנווט את אי הוודאות הכלכלית העולמית המעמיקה.

לקראת הפגישה, China Media Group (CMG), יחד עם אוניברסיטת Yonsei ו-YTN, קיימו פאנל בבייג'ינג ב-25 באוקטובר תחת הנושא "דיאלוג על ממשל גלובלי ושגשוג משותף באסיה-פסיפיק".

רן הונגבין (Ren Hongbin), יו"ר המועצה הסינית לקידום סחר בינלאומי, אמר כי האינטרסים של המדינות שזורים זה בזה יותר ויותר, ודורשים ממשל משותף חזק יותר, עם שיתוף פעולה ותועלת הדדית כחיוניים. הוא ציין כי יוזמת הממשל הגלובלי של סין (GGI) מציעה פתרונות סיניים למערכת גלובלית הוגנת יותר. טנגקו זפרול עזיז (Tengku Zafrul Aziz), שר ההשקעות, המסחר והתעשייה של מלזיה, הדגיש כי כללים, אמון והכללה עומדים בבסיס הצמיחה של כל המדינות. רובן אויארזו (Ruben Oyarzo), חבר בית הנבחרים של צ'ילה, אישר את מחויבותה של צ'ילה לפיתוח אסיה-פסיפיק ולבניית אמון הדדי. יון דונג-סופ (Yoon Dong-sup), נשיא אוניברסיטת יונסי, הוסיף כי התמודדות עם שינויי אקלים, חדשנות, הזדקנות אוכלוסייה ואי ודאות כלכלית תלויה בדיאלוג, שיתוף פעולה ותכנון קולקטיבי לעתיד בר קיימא.

בעוד הרב-צדדיות עומדת בפני אתגרים חסרי תקדים, סין המשיכה לפעול, בעיקר באמצעות יוזמת הממשל הגלובלי שלה, אחת מארבע היוזמות הגלובליות הגדולות שהיא הציעה לעולם. חברי הפאנל שיבחו את הגישה הזו והדגישו את החשיבות של שיתוף פעולה, מעורבות ואמון הדדי, והצביעו על החוסן הכלכלי של סין ככוח מייצב לצמיחה העולמית.

כל המשתתפים הסכימו כי בתוך הכלכלה העולמית השברירית של ימינו, שיתוף פעולה, אמון, שקיפות וחדשנות הם המפתח לשמירה על הצמיחה באסיה-פסיפיק. דיוויד פרז דה רוזייר (David Perez Des Rosiers ) ממועצת העסקים של קנדה סין כינה את APEC פלטפורמה חיונית להזדמנויות אזוריות. גסטון צ'י (Gaston Chee ) מלשכת המסחר המלזית בסין הדגיש את השקיפות כדי להתמודד עם מחסומי הסחר הגואים, בעוד צ'ונג סו-יונג (Chung Suh-Yong) מהאקדמיה למשפט בינלאומי בסיאול דחק ב-APEC לבנות שותפויות פתוחות ומכילות המאזנות בין אינטרסים משותפים והבדלים.

בתוך הפיצול הגלובלי וחוסר האמון, המסר של סין ברור: דיאלוג, שיתוף פעולה ושגשוג משותף מציעים נתיב להתחדשות.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aef85933-62bf-42f3-a691-f6d01320017d

למידע נוסף - מדיה: CGTN, דוא"ל: jiang.simin@cgtn.com