CGTN: Dialog, pembangunan dan kemakmuran bersama

BEIJING, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ketika ketegangan geopolitik terus meningkat di seluruh dunia, para pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) sedang berkumpul di Korea Selatan untuk Mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC 2025, satu detik penting ketika rantau ini berusaha mengharungi ketidaktentuan ekonomi global yang semakin meruncing.

Menjelang mesyuarat tersebut, China Media Group (CMG), bersama Universiti Yonsei dan YTN, telah menganjurkan satu sesi panel di Beijing pada 25 Oktober bertemakan "Dialog mengenai Tadbir Urus Global dan Kemakmuran Bersama Asia-Pasifik."

Ren Hongbin, Pengerusi Majlis China untuk Promosi Perdagangan Antarabangsa (China Council for the Promotion of International Trade), menyatakan bahawa kepentingan antara negara kini semakin saling berkait, sekali gus memerlukan tadbir urus bersama yang lebih kukuh, dengan kerjasama serta manfaat bersama sebagai asas penting. Beliau menekankan bahawa Inisiatif Tadbir Urus Global (GGI) China menawarkan penyelesaian berpaksikan China bagi mewujudkan sistem global yang lebih adil dan saksama. Tengku Zafrul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia, menegaskan bahawa peraturan, kepercayaan dan keterangkuman merupakan asas kepada pertumbuhan semua negara. Ruben Oyarzo, ahli Dewan Perwakilan Chile (Chile's Chamber of Deputies), mengesahkan komitmen Chile terhadap pembangunan Asia-Pasifik dan usaha memperkukuh kepercayaan bersama. Yoon Dong-sup, presiden Universiti Yonsei, menambah bahawa menangani perubahan iklim, inovasi, penuaan populasi dan ketidaktentuan ekonomi bergantung kepada dialog, kerjasama dan perancangan kolektif demi masa depan yang mampan.

Ketika multilateralisme berdepan cabaran yang belum pernah berlaku sebelum ini, China terus bertindak, khususnya melalui Inisiatif Tadbir Urus Global, salah satu daripada empat inisiatif utama global yang dicadangkan kepada dunia. Para panelis memuji pendekatan ini dan menekankan kepentingan kerjasama, penglibatan dan kepercayaan bersama, sambil merujuk kepada daya tahan ekonomi China sebagai kuasa penstabil pertumbuhan global.

Semua peserta bersetuju bahawa di tengah-tengah ekonomi global yang rapuh hari ini, kerjasama, kepercayaan, ketelusan dan inovasi adalah kunci untuk mengekalkan pertumbuhan Asia-Pasifik. David Perez Des Rosiers dari Majlis Perniagaan Kanada-China (Canada China Business Council) menyifatkan APEC sebagai platform penting bagi peluang serantau. Gaston Chen dari Dewan Perniagaan Malaysia di China (Malaysian Chamber of Commerce in China) menekankan kepentingan ketelusan dalam menangani peningkatan halangan perdagangan, manakala Chung Suh-Yong dari Akademi Undang-Undang Antarabangsa Seoul (Seoul International Law Academy) menggesa APEC membina perkongsian yang terbuka dan inklusif yang mengimbangi kepentingan bersama serta perbezaan serantau.

Di tengah-tengah perpecahan dan ketidakpercayaan global, mesej China jelas: Dialog, kerjasama dan kemakmuran bersama menawarkan laluan ke arah pembaharuan.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html