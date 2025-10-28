CGTN: Dialoog, ontwikkeling en gedeelde welvaart

BEIJING, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terwijl de geopolitieke spanningen wereldwijd blijven escaleren, komen de leiders van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) bijeen in Zuid-Korea voor de APEC Economic Leaders' Meeting van 2025, een cruciaal moment nu de regio te maken heeft met toenemende wereldwijde economische onzekerheid.

Voorafgaand aan de bijeenkomst organiseerde de China Media Group (CMG) samen met de Yonsei Universiteit en YTN op 25 oktober in Beijing een paneldiscussie met als thema 'Dialoog over mondiaal bestuur en gedeelde welvaart in Azië-Pacific'.

Ren Hongbin, voorzitter van de China Council for the Promotion of International Trade, stelde dat de belangen van landen steeds meer met elkaar verweven raken. Dit vereist intensiever gezamenlijk bestuur, waarbij samenwerking en wederzijds voordeel essentieel zijn. Hij merkte op dat China's Global Governance Initiative (GGI) Chinese oplossingen biedt voor een eerlijker wereldsysteem. Tengku Zafrul Aziz, de Maleisische minister van Investeringen, Handel en Industrie, benadrukte dat regels, vertrouwen en inclusiviteit de basis vormen voor groei in alle landen. Ruben Oyarzo, lid van de Chileense Kamer van Afgevaardigden, verzekerde dat Chili zich inzet voor de ontwikkeling van Azië-Pacific en het kweken van onderling vertrouwen. Yoon Dong-sup, bestuursvoorzitter van de Yonsei Universiteit, voegde hieraan toe dat de omgang met klimaatverandering, innovatie, vergrijzing en economische onzekerheid afhankelijk is van dialoog, samenwerking en collectieve planning voor een duurzame toekomst.

Nu het multilateralisme voor ongekende uitdagingen staat, blijft China actie ondernemen. Dit gebeurt met name via het Global Governance Initiative, een van de vier grote mondiale initiatieven die het land aan de wereld heeft gepresenteerd. De panelleden prezen deze aanpak en benadrukten het belang van samenwerking, betrokkenheid en wederzijds vertrouwen, waarbij ze wezen op de economische veerkracht van China als stabiliserende factor voor mondiale groei.

Alle deelnemers beaamden dat samenwerking, vertrouwen, transparantie en innovatie belangrijke factoren zijn voor het waarborgen van de groei in Azië-Pacific, gezien de huidige kwetsbare wereldeconomie. David Perez Des Rosiers van de Canada China Business Council noemde APEC een essentieel platform voor regionale kansen. Gaston Chee van de Maleisische Kamer van Koophandel in China benadrukte het belang van transparantie om toenemende handelsbarrières tegen te gaan, terwijl Chung Suh-Yong van de Seoul International Law Academy er bij APEC op aandrong om open en inclusieve partnerschappen op te bouwen die een evenwicht vinden tussen gezamenlijke belangen en onderlinge verschillen.

In een tijd van wereldwijde verdeeldheid en wantrouwen heeft China een heldere boodschap: dialoog, samenwerking en gedeelde welvaart vormen het pad naar vernieuwing.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html