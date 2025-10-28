CGTN: การเสวนา การพัฒนา และความมั่งคั่งร่วมกัน

ปักกิ่ง วันที่, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก บรรดาผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) กำลังรวมตัวกันที่เกาหลีใต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจ APEC ปี 2025 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคนี้
ก่อนการประชุม China Media Group (CMG) ร่วมกับมหาวิทยาลัยยอนเซ และสถานีโทรทัศน์ YTN ได้จัดเสวนาที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ภายใต้หัวข้อ "การเสวนาว่าด้วยธรรมาภิบาลโลกและความมั่งคั่งร่วมกันในเอเชีย-แปซิฟิก"
Ren Hongbin ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน กล่าวว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศมีความเกี่ยวพันกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้จำเป็นต้องมีธรรมาภิบาลร่วมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันถือเป็นหัวใจสำคัญ เขายังกล่าวด้วยว่า Global Governance Initiative (GGI) ของจีนได้เสนอแนวทางแก้ไขในแบบจีนเพื่อสร้างระบบโลกที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น Tengku Zafrul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมของมาเลเซีย เน้นย้ำว่ากฎเกณฑ์ ความเชื่อมั่น และการมีส่วนร่วมคือรากฐานของการเติบโตสำหรับทุกประเทศ Ruben Oyarzo สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชิลี ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของชิลีต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน Yoon Dong-sup อธิการบดีมหาวิทยาลัยยอนเซ กล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรรม ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับการเสวนา ความร่วมมือ และการวางแผนร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ท่ามกลางความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อระบบพหุภาคี จีนยังคงเดินหน้าดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน Global Governance Initiative ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โครงการริเริ่มระดับโลกที่จีนได้เสนอแก่ประชาคมโลก ผู้ร่วมเสวนาต่างชื่นชมแนวทางนี้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของจีนที่มีบทบาทเป็นแรงผลักดันที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางในปัจจุบัน ความร่วมมือ ความเชื่อมั่น ความโปร่งใส และนวัตกรรมคือกุญแจสำคัญในการรักษาการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก David Perez Des Rosiers แห่งสภาธุรกิจแคนาดา-จีน กล่าวว่า APEC เป็นเวทีสำคัญสำหรับการสร้างโอกาสในระดับภูมิภาค Gaston Chee จากหอการค้ามาเลเซียในจีน เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการรับมือกับอุปสรรคทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ Chung Suh-Yong จากสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศกรุงโซล เรียกร้องให้ APEC สร้างความร่วมมือที่เปิดกว้างและครอบคลุม ซึ่งสามารถสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ร่วมและความแตกต่างได้
ท่ามกลางความแตกแยกและความไม่ไว้วางใจในระดับโลก ข้อความจากจีนชัดเจนเป็นเอกฉันท์: การเสวนา ความร่วมมือ และความมั่งคั่งร่วมกัน คือเส้นทางสู่การฟื้นฟู
https://news.cgtn.com/news/2025-10-27/Dialogue-development-and-shared-prosperity-1HOlRvc1WLu/p.html
สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aef85933-62bf-42f3-a691-f6d01320017d