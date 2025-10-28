Wawanesa augmente le financement des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés à 200 000 $

WINNIPEG, Manitoba, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à l’escalade des risques des feux de forêt partout au Canada, Wawanesa augmente le financement disponible par l’entremise de ses subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés à 200 000 $ à l’ouverture de la prochaine série de demandes. Dix subventions seront accordées pour soutenir les efforts de prévention et d’atténuation dirigés par les communautés.

Les subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés sont la pierre angulaire du programme Champions du climat Wawanesa , qui investit 2 millions de dollars par année pour soutenir les personnes et les organisations en première ligne du changement climatique. Maintenant dans sa quatrième année, les subventions de Wawanesa pour la prévention des feux de forêt dans les communautés ont été développées en collaboration avec Intelli-feu MC Canada et l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques et ont initialement fourni 150 000 $ en financement.

« Après une saison de feux de forêt destructrice au Canada, il est clair que les communautés ont besoin de plus de soutien pour réduire leurs risques et les aider à s’adapter », a déclaré Mitchell McEwen, directeur, Durabilité et résilience climatique et de l’impact communautaire de Wawanesa. « Grâce au programme Champions du climat Wawanesa, nous sommes fiers de soutenir les organisations et les communautés qui offrent des solutions locales de pointe. La lutte contre le changement climatique exige un effort collectif pour bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes et aider les Canadiens à protéger ce qui compte le plus. »

Depuis le lancement des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés, en 2022, Wawanesa a fourni plus de 450 000 $ à 35 communautés partout au Canada pour soutenir des dizaines d’initiatives locales, aidant à renforcer la résilience dans les régions à haut risque. Les bénéficiaires de financement précédents comprennent des municipalités rurales, des communautés autochtones, des associations de propriétaires immobiliers et des organismes pour les jeunes.

« Intelli-feu Canada est fière de collaborer avec Wawanesa pour soutenir le programme de subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés », a déclaré Hannah Swift, directrice, Prévention et atténuation au Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui exploite Intelli-feu Canada. « La résilience est bâtie par le leadership local et l’action collective. Cette importante initiative offre aux communautés le soutien dont elles ont besoin pour prendre des mesures proactives qui réduisent le risque de feux de forêt. »

« Les conditions qui causent des feux de forêt changent plus rapidement que quiconque ne le pensait auparavant », a déclaré Paul Kovacs, directeur général, Institut de prévention des sinistres catastrophiques. « L’engagement de Wawanesa à financer des initiatives de prévention et d’atténuation des feux de forêt est une étape essentielle pour aider les communautés à s’adapter, à communiquer les pratiques exemplaires et à réduire les effets dévastateurs de ces événements sur les vies et les moyens de subsistance à l’échelle nationale. »

Pour plus de renseignements et pour savoir comment faire une demande, veuillez visiter le site Web des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés . La date limite pour faire une demande de financement est le 9 décembre 2025.

À propos de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 11,5 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,87 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com .

