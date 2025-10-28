IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 43 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 Octobre au 24 Octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/10/2025FR0010259150563114,17762AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/10/2025FR0010259150500114,20000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/10/2025FR0010259150600114,10000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1120/10/2025FR00102591502225114,32189XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/10/2025FR00102591501000113,96400AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/10/2025FR00102591501000113,70000CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/10/2025FR0010259150809113,80000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1121/10/2025FR00102591502366113,67257XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/10/2025FR0010259150300118,30000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/10/2025FR0010259150900119,00CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/10/2025FR0010259150300118,50000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/10/2025FR00102591502774118,76568XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/10/2025FR0010259150300120,70000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/10/2025FR00102591501200120,74333CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/10/2025FR0010259150300121,00TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1123/10/2025FR00102591502514120,97653XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/10/2025FR0010259150600121,60000AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/10/2025FR00102591501200121,22250CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/10/2025FR0010259150300121,80000TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/10/2025FR00102591502281121,02657XPAR
    22032117,69459 

