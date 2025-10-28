Water Mission despliega equipos de agua segura de emergencia en Jamaica ante el huracán Melissa

N. CHARLESTON, Carolina del Sur, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Water Mission, una organización cristiana de ingeniería sin fines de lucro, ha preposicionado un Equipo de Respuesta de Asistencia en Desastres y equipos de tratamiento de agua segura en Jamaica, mientras el huracán Melissa se acerca rápidamente a la isla caribeña. El acceso a agua limpia y segura es crítico durante cualquier desastre para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, especialmente en los días iniciales posteriores a un desastre.

Los informes preliminares indican que el histórico huracán de categoría 5 tocará tierra en unas pocas horas, con vientos sostenidos que superan las 170 millas por hora. Combinado con un pronóstico de más de 40 pulgadas de lluvia, la tormenta de movimiento lento podría generar inundaciones devastadoras y deslizamientos destructivos.

"Water Mission ha respondido a más de 60 desastres alrededor del mundo, incluyendo los recientes huracanes Helene y Beryl", dijo el director ejecutivo y presidente de Water Mission, George C. Greene IV, PE. "Nuestro equipo ya se encuentra en Jamaica y está listo para brindar asistencia de emergencia lo más rápido posible, allí donde más se necesite".



Water Mission cuenta con casi 25 años de experiencia respondiendo a desastres naturales y una amplia trayectoria en la provisión de soluciones inmediatas y largo plazo para garantizar agua segura. Solo en los últimos dos años, Water Mission ha respondido a huracanes en Estados Unidos y el Caribe, inundaciones en África Oriental, terremotos en Myanmar y Marruecos, una sequía en Perú y brotes de cólera en Malawi. Desde 2001, Water Mission ha atendido a más de ocho millones de personas en todo el mundo.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la respuesta de Water Mission ante desastres en Jamaica, mientras la organización se prepara para enviar recursos adicionales a la región.

Acerca de Water Mission

Water Mission es una organización cristiana sin fines de lucro dedicada a la ingeniería que construye soluciones sostenibles de agua segura para personas en países en desarrollo, campos de refugiados y zonas de desastre. Desde 2001, Water Mission ha atendido a más de 8 millones de personas en más de 65 países, proporcionando agua segura y compartiendo el mensaje del amor de Dios. La sede global de Water Mission se encuentra en North Charleston, Carolina del Sur, y la organización presta servicios en África, Asia y América del Norte, del Sur y Central. Charity Navigator ha otorgado a Water Mission su máxima calificación de cuatro estrellas durante 18 años consecutivos, una distinción compartida por menos del 1% de las organizaciones benéficas calificadas por esta entidad. Para más información, visite watermission.org, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube o Twitter.

Contacto Water Mission: Gregg Dinino

Director de relaciones públicas

Water Mission

M. +1.843.805.2097

gdinino@watermission.org