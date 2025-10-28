Latinoamérica emerge como el mercado de criptomonedas de más rápido crecimiento del mundo en 2025: Coinchange

Toronto, Canadá, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coinchange, una plataforma global de administración de activos digitales e infraestructura, ha publicado el Informe de Regulación de Criptomonedas de América Latina 2025, un estudio exhaustivo que examina cómo los mercados latinoamericanos están moldeando el futuro de la regulación de criptomonedas y stablecoins. Este informe de Coinchange destaca un aumento del 63% en la adopción, $1.5 billón ($1.5 trillion) en volumen de transacciones y marcos regulatorios avanzados en toda América Latina.





Latinoamérica ha consolidado su posición como el mercado de criptomonedas de más rápido crecimiento del mundo, según el informe sobre la adopción regional, los marcos regulatorios y la actividad del mercado. A principios de 2025, 57,7 millones de personas, aproximadamente el 12,1% de la población, poseen monedas digitales, lo que subraya el papel de la región como líder mundial en la adopción de activos digitales.

Los hallazgos clave incluyen:

Rápido crecimiento: El uso de criptomonedas en Latinoamérica creció aproximadamente un 63% interanual entre mediados de 2024 y mediados de 2025, superando a todas las demás regiones del mundo.

Escala del mercado: Se registraron más de $1.5 mil millones en volumen de transacciones en cadena entre julio de 2022 y junio de 2025.

Clasificación por países: Argentina lidera con una participación del 18,2%, seguida de Brasil (16,7%) y El Salvador (14,2%).

Dominio de las stablecoins: En Brasil, las stablecoins representan hasta el 90% de los flujos de transacciones criptográficas. En Venezuela, el 34% de los pagos minoristas se realizan en stablecoins, la mayor proporción en Latinoamérica.

Impacto de las remesas: Las remesas transfronterizas en criptomonedas crecieron un 40%, lo que representa hasta el 20% del PIB en El Salvador y Guatemala.

Sentimiento de los inversores: El 95% de los usuarios de la región planean aumentar sus tenencias de criptomonedas para 2025.

Flujos de capital: Las startups recaudaron 961 millones de dólares solo en el segundo trimestre de 2025, mientras que la financiación total de las startups alcanzó los 4,200 millones de dólares en 2024, un aumento interanual del 27%.

En cuanto a la regulación, diez países de América Latina y el Caribe han implementado marcos integrales o programas piloto. Brasil lidera con su ley integral Ley 14.478/2022 y el piloto de CBDC de Drex que involucra a Visa, Mastercard, Santander y Microsoft. Argentina, Colombia, México y Chile están avanzando a través de registros, leyes de fintech y entornos de prueba, mientras que los estándares MiCA de la UE están dando forma a la política regional. Los programas piloto de activos tokenizados generaron 387,1 millones de dólares en 2024, fortaleciendo aún más la adopción institucional.

Los impulsores económicos, incluida la alta inflación, la volatilidad de la moneda y el acceso limitado a los bancos, continúan haciendo de la criptomoneda una herramienta esencial para la inclusión financiera, los pagos transfronterizos y la protección contra la depreciación de la moneda local. De cara al futuro, se proyecta que el mercado mantenga un crecimiento de dos dígitos con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 10,93% hasta 2033, mientras que se espera que las plataformas DeFi alcancen los 18.300 millones de dólares para 2030 (CAGR del 52,9%).

El informe completo está disponible en: https://cdn.prod.website-files.com/637bd4ae79eb713f9c9a940f/68ff51f11596d44ee4706b5b_2025LATAMCryptoRegulationReport.pdf

El informe fue preparado por Coinchange, con coautores y colaboradores de Bitso, M0, Kast, Bitmart, NexGroup (NexBridge y NexPlace), Utila, CryptoMKT y Coinflow. Los partidarios del ecosistema y los socios de distribución incluyen a MERGE Madrid.

Acerca de Coinchange Financials Inc.

Coinchange es una plataforma canadiense de gestión de activos digitales que ofrece soluciones multigestión, multiestrategia y neutrales al mercado. La firma combina la gestión activa de carteras, la transparencia y la diversificación de estrategias para generar rendimientos consistentes y neutrales al mercado como productos de inversión adaptados a clientes institucionales.

