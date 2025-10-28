América Latina surge como o mercado de criptomoedas que mais cresce no mundo em 2025: Coinchange

Toronto, Canadá, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Coinchange, uma plataforma global de gestão e infraestrutura de ativos digitais, lançou o Relatório de Regulamentação de Criptomoedas da América Latina de 2025, um estudo abrangente que examina como os mercados latino-americanos estão moldando o futuro da regulamentação de criptomoedas e stablecoins. Este relatório da Coinchange destaca um aumento de 63% na adoção, US$ 1,5 trilhão em volume de transações e o avanço das estruturas regulatórias em toda a América Latina.





A América Latina solidificou sua posição como o mercado de criptomoedas que mais cresce no mundo, de acordo com o relatório sobre adoção regional, estruturas regulatórias e atividade de mercado. No início de 2025, 57,7 milhões de pessoas, cerca de 12,1% da população, detêm moedas digitais, ressaltando o papel da região como líder global na adoção de ativos digitais.

As principais conclusões incluem:

Rápido crescimento: o uso de criptomoedas na América Latina cresceu aproximadamente 63% ano a ano entre meados de 2024 e meados de 2025, superando todas as outras regiões globais.

o uso de criptomoedas na América Latina cresceu aproximadamente 63% ano a ano entre meados de 2024 e meados de 2025, superando todas as outras regiões globais. Escala de mercado: mais de US$ 1,5 trilhão em volume de transações on-chain foram registrados entre julho de 2022 e junho de 2025.

mais de US$ 1,5 trilhão em volume de transações on-chain foram registrados entre julho de 2022 e junho de 2025. Classificações dos países: a Argentina lidera com 18,2% de propriedade, seguida pelo Brasil (16,7%) e El Salvador (14,2%).

a Argentina lidera com 18,2% de propriedade, seguida pelo Brasil (16,7%) e El Salvador (14,2%). Domínio das stablecoins: no Brasil, as stablecoins representam até 90% dos fluxos de transações de criptomoedas. Na Venezuela, 34% dos pagamentos de varejo são feitos em stablecoins, a maior participação na América Latina.

no Brasil, as stablecoins representam até 90% dos fluxos de transações de criptomoedas. Na Venezuela, 34% dos pagamentos de varejo são feitos em stablecoins, a maior participação na América Latina. Impacto das remessas: as remessas internacionais de criptomoedas cresceram 40%, representando até 20% do PIB em El Salvador e na Guatemala.

as remessas internacionais de criptomoedas cresceram 40%, representando até 20% do PIB em El Salvador e na Guatemala. Sentimento dos investidores: 95% dos usuários na região planejam aumentar suas participações em criptomoedas até 2025.

95% dos usuários na região planejam aumentar suas participações em criptomoedas até 2025. Fluxos de capital: as startups arrecadaram US$ 961 milhões apenas no segundo trimestre de 2025, enquanto o financiamento total de startups atingiu US$ 4,2 bilhões em 2024n um aumento de 27% em relação ao ano anterior.

Em relação à regulamentação, dez países da América Latina e do Caribe implementaram estruturas abrangentes ou programas-piloto. O Brasil lidera com sua abrangente Lei 14.478/2022 e o piloto Drex CBDC envolvendo Visa, Mastercard, Santander e Microsoft. Argentina, Colômbia, México e Chile estão avançando por meio de registros, leis de fintech e sandboxes, enquanto os padrões MiCA da UE estão moldando a política regional. Os pilotos de ativos tokenizados geraram US$ 387,1 milhões em 2024, fortalecendo ainda mais a adoção institucional.

Os impulsionadores econômicos, incluindo alta inflação, volatilidade da moeda e acesso bancário limitado, continuam a tornar as criptomoedas uma ferramenta essencial para a inclusão financeira, pagamentos internacionais e proteção contra a depreciação da moeda local. Olhando para o futuro, projeta-se que o mercado mantenha um crescimento de dois dígitos com uma CAGR de 10,93% até 2033, enquanto as plataformas DeFi sozinhas devem atingir US$ 18,3 bilhões até 2030 (52,9% CAGR).

O relatório completo está disponível em: https://cdn.prod.website-files.com/637bd4ae79eb713f9c9a940f/68ff51f11596d44ee4706b5b_2025LATAMCryptoRegulationReport.pdf

O relatório foi preparado pela Coinchange, com coautores e colaboradores da Bitso, M0, Kast, Bitmart, NexGroup (NexBridge e NexPlace), Utila, CryptoMKT e Coinflow. Os apoiadores do ecossistema e parceiros de distribuição incluem a MERGE Madrid.

Sobre a Coinchange Financials Inc.

A Coinchange é uma plataforma canadense de gestão de ativos digitais que oferece soluções de gestão múltipla, estratégia múltipla e neutras em relação ao mercado. A empresa combina gestão ativa de portfólio, transparência e diversificação de estratégias para gerar rendimentos consistentes e neutros em relação ao mercado como produtos de investimento adaptados para clientes institucionais.

