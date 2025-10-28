Enstemmigt repræsentantskab i Nordfyns Bank indstiller fusion til ekstraordinær generalforsamling

På et repræsentantskabsmøde afholdt i dag den 28. oktober 2025 i Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”) besluttede repræsentantskabet enstemmigt at indstille den påtænkte fusion mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Bank.

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 28-2025 om den indgåede fusionsaftale mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse.

Fusionen skal vedtages af aktionærerne i Nordfyns Bank på en ekstraordinær generalforsamling, som efter forventningen afholdes ultimo november 2025.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

Vedhæftet fil