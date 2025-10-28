Ambiq stellt Apollo510 Lite SoCs für Always-on-Anwendungen am Edge mit Dual-Mode-Bluetooth-Konnektivität vor

AUSTIN, Texas, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. („Ambiq“), ein führender Anbieter von Ultra-Low-Power-Halbleiter- und KI-Lösungen, hat heute das neueste Mitglied seiner Apollo5-Familie, die Apollo510 Lite System-on-Chip-Serie (SoC), vorgestellt. Die Serie wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach „Always-on“-Intelligenz am Edge gerecht zu werden. Sie bietet fortschrittliche KI-Verarbeitung, drahtlose Multi-Protokoll-Konnektivität sowie branchenführende Energieeffizienz und unterstützt damit Geräte der nächsten Generation, von Wearables und Medizinprodukten bis hin zu industriellen IoT-Sensoren und Smart Buildings.

Neue Maßstäbe für die Möglichkeiten am Edge

„Die Apollo510 Lite-Serie ist ein wichtiger Schritt in der Erweiterung des Portfolios von Ambiq im Bereich der Ultra-Low-Power-KI-Lösungen und bietet die Leistungsfähigkeit von Edge-KI für eine breitere Palette von Geräten und Anwendungen in den Bereichen Wearables, Gesundheitswesen, Industrie und Smarthome“, erklärt Fumihide Esaka, CEO von Ambiq. „Dieser Meilenstein bekräftigt unser Ziel, Intelligenz überall möglich zu machen, ohne dabei Kompromisse bei Energieverbrauch oder Performance einzugehen.“

Ein Meilenstein in der Effizienz von Edge-KI

Die Apollo510 Lite-Serie basiert auf der proprietären SPOT®-Plattform (Subthreshold Power Optimized Technology) von Ambiq und bietet eine mehr als 16-mal schnellere Leistung und eine bis zu 30-mal bessere KI-Energieeffizienz als vergleichbare M4- oder M33-Lösungen. Dieser Leistungssprung ermöglicht Entwicklern die Bereitstellung anspruchsvoller KI-Workloads – darunter Gesundheitsanalysen, Sensorfusion und Spracherkennung – bei gleichzeitig deutlich verlängerter Akkulaufzeit für vernetzte Geräte.

Highlights der Apollo510 Lite-Serie

Hochleistungsrechenleistung: bis zu 250 MHz Arm® Cortex®-M55-Prozessor mit turboSPOT® - und Helium™ -Technologie für effiziente KI-Beschleunigung.

mit - und -Technologie für effiziente KI-Beschleunigung. Dedizierter Koprozessor: 48/96 MHz Arm Cortex-M4F Koprozessor für optimierte Wireless- und Sensorfusionsaufgaben.

48/96 MHz für optimierte Wireless- und Sensorfusionsaufgaben. Erweiterter Speicher: 2 MB RAM und 2 MB nichtflüchtiger Speicher mit dedizierten Befehls-/Daten-Caches für eine schnellere Ausführung.

und mit dedizierten Befehls-/Daten-Caches für eine schnellere Ausführung. Erweiterte Konnektivität: Bluetooth® Low Energy 5.4 mit einer Sendeleistung von +14 dBm für eine robuste Signalübertragung. Dual-Mode-Bluetooth (Classic + LE) für energiesparendes Audio und Abwärtskompatibilität.

Integrierte Sicherheit: secureSPOT® 3.0 mit Arm TrustZone®, sicherem Start und authentifizierten Firmware-Updates für Datenintegrität.



Die Serie ist in drei Versionen erhältlich:

Apollo510 Lite (ohne BLE-Funk), Apollo510B Lite (BLE-fähig) und Apollo510D Lite (Dual-Mode-Bluetooth).

Verfügbarkeit

Die Apollo510 Lite-Serie ist ab sofort als Muster erhältlich, die Serienproduktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Besuchen Sie die Produktseite der Apollo510 Lite SoC-Serie, um technische Details, Entwicklungstools und Bestellinformationen zu erhalten.

Über Ambiq

Ambiq hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Intelligenz (künstliche Intelligenz (KI) und darüber hinaus) überall zu ermöglichen, indem das Unternehmen Halbleiterlösungen mit dem geringsten Stromverbrauch bereitstellt. Ambiq ermöglicht es seinen Kunden, KI-Rechenleistung dort bereitzustellen, wo die Herausforderungen hinsichtlich des Stromverbrauchs am größten sind. Die technologischen Innovationen von Ambiq basieren auf der patentierten und proprietären Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®) und bieten eine grundlegende Verbesserung des Stromverbrauchs gegenüber herkömmlichen Halbleiterdesigns. Ambiq hat bis heute über 280 Millionen Geräte mit Strom versorgt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie Wörter wie „glauben“, „erwarten“, „könnten“, „werden“, „sollten“, „beabsichtigen“, „planen“, „schätzen“ oder „voraussichtlich“ oder ähnliche Ausdrücke enthalten, die sich auf unsere Strategie, Pläne, Prognosen oder Absichten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind aufgrund ihrer Eigenschaften keine Aussagen über historische Tatsachen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse und unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind, einschließlich jener, die in den Abschnitten „Risikofaktoren“ in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten von Ambiq beschrieben sind. Ambiq übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

PR und Medien

Charlene Wan

VP of Corporate Marketing and Investor Relations

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Investor Relations

Teneo

Christina Coronios

christina.coronios@teneo.com

+1.212.915.4581

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1dde6260-281e-4572-9dcb-27c99f7bd952