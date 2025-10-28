Ambiq presenta los SoCs Apollo510 Lite para potenciar el Edge siempre activo con conectividad Bluetooth de doble modo





AUSTIN, Texas, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. ("Ambiq"), proveedor líder de soluciones de semiconductores de ultra bajo consumo y de inteligencia artificial (IA), anunció hoy la serie Apollo510 Lite System-on-Chip (SoC), el miembro más reciente de su familia Apollo5. Diseñada para satisfacer la creciente demanda de inteligencia siempre activa en el edge, la serie ofrece procesamiento avanzado de IA, conectividad inalámbrica multiprotocolo y eficacia energética líder en la industria, habilitando dispositivos de próxima generación, desde dispositivos portátiles (wearables) y dispositivos médicos hasta sensores IoT industriales y edificios inteligentes.

Transformando lo posible en el Edge

"La serie Apollo510 Lite marca un avance significativo en el portafolio en expansión de soluciones de IA de ultra bajo consumo de Ambiq, llevando el poder de la Edge AI a una mayor variedad de dispositivos y aplicaciones en dispositivos portátiles, salud, industria y hogares inteligentes", dijo Fumihide Esaka, director ejecutivo de Ambiq. "Este hito subraya nuestro compromiso de hacer posible la inteligencia en todas partes, sin comprometer el consumo energético, ni el rendimiento".

Un salto en la eficiencia de la IA en el edge

Basada en la plataforma propietaria Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®) de Ambiq, la serie Apollo510 Lite ofrece un rendimiento más de 16 veces superior y hasta 30 veces mejor eficacia energética en IA que soluciones comparables M4 o M33 Este avance permite a los desarrolladores ejecutar cargas de trabajo de IA sofisticadas —incluyendo análisis de salud, fusión de sensores y reconocimiento de voz— mientras se extiende significativamente la duración de la batería de los dispositivos conectados.

Puntos destacados de la serie Apollo510 Lite

Cómputo de alto rendimiento: Procesador ARM® Cortex® -M55 de hasta 250 MHz con tecnología turboSPOT® y Helium™ para una aceleración eficiente de IA.

con tecnología y para una aceleración eficiente de IA. Coprocesador dedicado: Coprocesador ARM Cortex-M4F de 48/96 MHz para tareas optimizadas de conectividad inalámbrica y fusión de sensores.

de 48/96 MHz para tareas optimizadas de conectividad inalámbrica y fusión de sensores. Memoria ampliada: 2 MB de RAM y 2 MB de memoria no volátil con cachés dedicadas de instrucciones/datos para ejecución más rápida.

y con cachés dedicadas de instrucciones/datos para ejecución más rápida. Conectividad avanzada: Bluetooth® de baja energía 5.4 con potencia de transmisión +14 dBm para un rendimiento de señal robusto. Bluetooth de doble modo (Clásico + LE) para audio de bajo consumo y compatibilidad hacia atrás.

Seguridad incorporada: secureSPOT® 3.0 con Arm TrustZone®, arranque seguro y actualizaciones de firmware autenticadas para la integridad de los datos.



La serie está disponible en tres variantes:

Apollo510 Lite (sin radio BLE), Apollo510B Lite (habilitado BLE), y Apollo510D Lite (Bluetooth de doble modo).

Disponibilidad

La serie Apollo510 Lite está disponible para muestras desde ahora, con producción en volumen prevista para el primer trimestre de 2026. Visite la página del producto de la serie Apollo510 Lite SoC para detalles técnicos, herramientas de desarrollo e información de pedidos.

Acerca de Ambiq

Con sede en Austin, Texas, la misión de Ambiq es habilitar la inteligencia (inteligencia artificial (IA) y más allá) en cualquier lugar mediante soluciones de semiconductores de consumo energético ultrabajo. Ambiq capacita a sus clientes para ejecutar procesamiento de inteligencia artificial (IA) en el edge (borde de la red) donde los desafíos de consumo energético son más críticos. Las innovaciones tecnológicas de Ambiq, basadas en su tecnología patentada de optimización de energía subumbral (SPOT®), ofrecen mejoras significativas en eficiencia energética en comparación con los diseños de semiconductores tradicionales. Hasta la fecha, Ambiq ha suministrado energía a más de 280 millones de dispositivos. Para más información visite, www.ambiq.com.

