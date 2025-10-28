Ambiq dévoile les SoC Apollo510 Lite pour alimenter la périphérie Always-On avec une connectivité Bluetooth double mode

AUSTIN, Texas, 28 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. (« Ambiq »), un fournisseur de semi-conducteurs à très faible consommation et de solutions d’IA, annonce ce jour le lancement de la série de systèmes sur puce (SoC) Apollo510 Lite, la dernière-née de sa gamme Apollo5. Conçue pour répondre à la demande croissante d’intelligence « always-on » en périphérie, cette série offre des capacités avancées de traitement IA, une connectivité sans fil multiprotocole et une efficacité énergétique inégalée. Elle permet à la nouvelle génération d’appareils connectés, des appareils portables et dispositifs médicaux aux capteurs IoT industriels et bâtiments intelligents, de fonctionner plus longtemps et plus efficacement.

Transformer ce qui est possible à la périphérie

« La série Apollo510 Lite marque une avancée majeure dans le portefeuille en pleine expansion de solutions d’IA à très faible consommation d’Ambiq, apportant la puissance de l’IA périphérique à un éventail plus large d’appareils et d’utilisations dans les applications portables, médicales, industrielles et domotiques », a déclaré Fumihide Esaka, PDG d’Ambiq. « Cette étape cruciale témoigne de notre engagement à rendre l’intelligence possible partout, sans compromis sur la puissance ou les performances. »

Un bond en avant dans l’efficacité de l’IA en périphérie

Basée sur la plateforme SPOT® (Subthreshold Power Optimized Technology) exclusive d’Ambiq, la série Apollo510 Lite offre des performances plus de 16 fois supérieures et une efficacité énergétique de l’IA jusqu’à 30 fois supérieure à celles des solutions M4 ou M33 comparables. Cette avancée en termes de performances permet aux développeurs de déployer des charges de travail IA sophistiquées, notamment l’analyse de santé, la fusion de capteurs et la reconnaissance vocale, tout en prolongeant considérablement la durée de vie des batteries des appareils connectés.

Principales caractéristiques de la série Apollo510 Lite

Calcul haute performance : processeur Arm® Cortex®-M55 jusqu’à 250 MHz avec turboSPOT® et Helium™ pour une accélération efficace de l’IA.

avec et pour une accélération efficace de l’IA. Coprocesseur dédié : coprocesseur Arm Cortex-M4F à 48/96 MHz pour des tâches optimisées de fusion sans fil et de capteurs.

coprocesseur pour des tâches optimisées de fusion sans fil et de capteurs. Mémoire étendue : 2 Mo de RAM et 2 Mo de mémoire non volatile avec caches d’instructions/de données dédiés pour une exécution plus rapide.

et avec caches d’instructions/de données dédiés pour une exécution plus rapide. Connectivité avancée : Bluetooth® Low Energy 5.4 avec une puissance d’émission de +14 dBm pour des performances de signal robustes. Bluetooth double mode (Classic + LE) pour un audio à faible consommation et une rétrocompatibilité.

Sécurité intégrée : secureSPOT® 3.0 avec Arm TrustZone®, démarrage sécurisé et mises à jour authentifiées du micrologiciel pour l’intégrité des données.



La série est disponible en trois variantes :

Apollo510 Lite (sans radio BLE), Apollo510B Lite (compatible BLE) et Apollo510D Lite (Bluetooth double mode).

Disponibilité

La série Apollo510 Lite est désormais disponible en échantillon, la production en série étant prévue pour le premier trimestre 2026. Consultez la page produit de la série Apollo510 Lite SoC pour plus de détails techniques, d’outils de développement et d’informations sur les commandes.

À propos d’Ambiq

Basée à Austin, au Texas, Ambiq s’est donné pour mission de développer l’intelligence informatique (intelligence artificielle [IA] et au-delà) partout dans le monde en proposant des solutions de semi-conducteurs à faible consommation d’énergie. Ambiq permet à ses clients de déployer des capacités de calcul basé sur l’IA en périphérie de réseau, là où les défis de consommation d’énergie sont les plus importants. Basées sur la technologie brevetée et exclusive d’optimisation énergétique en sous-seuil (SPOT®), les innovations technologiques d’Ambiq permettent d’obtenir une réduction significative de la consommation d’énergie par rapport aux conceptions de semi-conducteurs traditionnelles. À ce jour, Ambiq a alimenté plus de 280 millions d’appareils. Pour en savoir plus, consultez le site : www.ambiq.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans le présent communiqué qui ne relèvent pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont identifiables par l’utilisation de termes tels que « croit », « s’attend à », « peut », « va », « devrait », « cherche à », « a l’intention de », « projette de », « estime » ou « anticipe », ou d’autres expressions similaires concernant notre stratégie, nos plans, nos projections ou nos intentions. De par leur nature, les déclarations prospectives ne constituent pas des déclarations de faits historiques ni des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir ou à quantifier, notamment ceux décrits dans les sections intitulées « Facteurs de risque » des dépôts d’Ambiq auprès de la Securities and Exchange Commission. Ambiq décline toute obligation d’actualiser ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige.

