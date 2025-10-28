Ambiq חושפת את שבבי ה-Apollo510 Lite להעצמת מכשירי קצה פעילים תמידית עם קישוריות Bluetooth דו-מצבית

אוסטין, טקסס, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Ambiq Micro, Inc. ("Ambiq"), ספקית מובילה של פתרונות מוליכים למחצה ובינה מלאכותית עם צריכת כוח נמוכה במיוחד, הכריזה היום על סדרת המערכות על שבב (SoC) Apollo510 Lite - החברה החדשה במשפחת Apollo5 שלה. הסדרה, שנועדה לענות על הדרישה הגוברת למכשירים חכמים בקצה שפעילים תמידית, מספקת עיבוד בינה מלאכותית מתקדם, קישוריות אלחוטית מרובת פרוטוקולים ויעילות אנרגטית מובילה בתעשייה - ומעצימה את הדור הבא של המכשירים, החל ממכשירים לבישים ומכשירים רפואיים ועד חיישני IoT תעשייתיים ומבנים חכמים.

לשנות את מה שאפשרי בקצה

"סדרת Apollo510 Lite מסמנת צעד חשוב קדימה בהרחבת הפורטפוליו של Ambiq לפתרונות בינה מלאכותית בעלי צריכת אנרגיה נמוכה במיוחד, ומביאה את העוצמה של הבינה המלאכותית בקצה למגוון רחב יותר של מכשירים ושימושים בתחומי המכשירים הלבישים, שירותי בריאות, תעשייה ויישומי בית חכם", אמר פומהיידה אסקה (Fumihide Esaka), מנכ"ל Ambiq. "ציון דרך זה מדגיש את מחויבותנו להפוך את הבינה לאפשרית בכל מקום, ללא פשרות על עוצמה או ביצועים".

קפיצת מדרגה ביעילות Edge AI

סדרת Apollo510 Lite, הבנויה על פלטפורמת Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®) הקניינית של Ambiq, מספקת ביצועים מהירים פי 16 ויעילות אנרגטית טובה יותר להרצות בינה מלאכותית עד פי 30 בהשוואה לפתרונות M4 או M33 דומים. קפיצת ביצועים זו מאפשרת למפתחים לפרוס עומסי עבודה מתוחכמים של בינה מלאכותית - כולל אנליטיקה רפואית, היתוך חיישנים וזיהוי קולי - תוך הארכת חיי הסוללה באופן דרמטי עבור מכשירים מחוברים.

עיקרי סדרת Apollo510 Lite

מחשוב בעל ביצועים גבוהים: מעבד Arm® Cortex®-M55 במהירות של עד 250 מגה-הרץ עם טכנולוגיית turboSPOT ® ו- Helium™ להאצת AI יעילה.





מעבד עזר ייעודי: מעבד עזר 48/96 מגה-הרץ Arm Cortex-M4F למשימות אלחוטיות והיתוך חיישנים אופטימליות.





זיכרון מורחב: זיכרון RAM של 2 MB וזיכרון בלתי נדיף של 2 MB עם מטמוני הוראות/נתונים ייעודיים לביצוע מהיר יותר.





קישוריות מתקדמת: Bluetooth® Low Energy 5.4 עם עוצמת שידור של +14 dBm לביצועי אות חזקים .



Bluetooth דו-מצבי ( קלאסי ( LE + לאודיו בעל צריכת חשמל נמוכה, ועם תאימות לאחור .



אבטחה מובנית : secureSPOT ® 3.0 עם Arm TrustZone ® , אתחול מאובטח ועדכוני קושחה מאומתים לשלמות הנתונים .



הסדרה זמינה בשלוש גרסאות:

Apollo510 Lite (ללא רדיו BLE), Apollo510B Lite (תומך BLE) ו-Apollo510D Lite ( Bluetooth דו-מצבי).

זמינות

סדרת Apollo510 Lite זמינה לדגימה כעת, עם ייצור נפח צפוי ברבעון הראשון של 2026. בקרו בדף המוצר של סדרת Apollo510 Lite SoC לפרטים טכניים, כלי פיתוח ומידע על הזמנות.

אודות Ambiq

המשימה של Ambiq, שבסיסה באוסטין, טקסס, היא לאפשר בינה (בינה מלאכותית ומעבר) בכל מקום על ידי אספקת פתרונות מוליכים למחצה בהספק הנמוך ביותר. Ambiq מאפשרת ללקוחותיה לספק מחשוב בינה מלאכותית בקצה שבו אתגרי צריכת החשמל הם העמוקים ביותר. החידושים הטכנולוגיים של Ambiq, הבנויים על הטכנולוגיה מוגנת הפטנט והקניינית שלנו, כולל טכנולוגיית מיטוב צריכת הכוח בסף ההספק (SPOT®), מספקים מהיסוד שיפור פי כמה בצריכת חשמל בהשוואה לעיצובים מסורתיים של מוליכים למחצה. Ambiq הפעילה למעלה מ-280 מיליון מכשירים עד כה. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.ambiq.com.

הצהרות צופות פני עתיד



ההצהרות הכלולות בהודעה לעיתונות זו שאינן עובדות היסטוריות הן הצהרות צופות פני עתיד. אתה יכול לזהות הצהרות צופות פני עתיד מכיוון שהן מכילות מילים כגון "מאמין", "מצפה", "עשוי", "יהיה", "צריך", "מחפש", "מתכוון", "מתכנן", "מעריך" או "צופה", או ביטויים דומים הנוגעים לאסטרטגיה, לתוכניות, לתחזיות או לכוונות שלנו. מטבען, הצהרות צופות פני עתיד אינן הצהרות של עובדות היסטוריות או ערבויות לביצועים עתידיים והן כפופות לסיכונים, אי-ודאות, הנחות או שינויים בנסיבות שקשה לחזות או לכמת, כולל אלה המתוארים בסעיפים שכותרתם "גורמי סיכון" בהגשות של Ambiq לרשות לניירות ערך ולבורסות. Ambiq אינה מתחייבת לעדכן או לבחון בפומבי כל הצהרה צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, התפתחויות עתידיות או אחרת, למעט כפי שעשוי להידרש על פי חוקי ניירות הערך החלים.

