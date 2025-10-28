Ambiq Meluncurkan Apollo510 Lite SoCs untuk Mendukung Perangkat Always-On Edge dengan Konektivitas Bluetooth Mode Ganda

AUSTIN, Texas, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. ("Ambiq"), penyedia terkemuka solusi semikonduktor dan AI berdaya ultra rendah, hari ini mengumumkan kehadiran Seri Apollo510 Lite System-on-Chip (SoC) – anggota terbaru dalam keluarga Apollo5-nya. Seri yang didesain untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah akan kecerdasan yang selalu aktif (always-on) di edge menghadirkan pemrosesan AI canggih, konektivitas nirkabel multiprotokol, dan efisiensi energi terdepan di industri. Seri ini mendukung perangkat generasi berikutnya mulai dari perangkat yang dapat dikenakan dan perangkat medis hingga sensor IoT industri dan bangunan pintar.

Mentransformasi Berbagai Kemungkinan di Edge

“Seri Apollo510 Lite menandai langkah maju yang penting dalam peningkatan portofolio solusi AI berdaya ultra-rendah dari Ambiq, yang menghadirkan kekuatan Edge AI ke berbagai perangkat dan penggunaan yang lebih luas, mulai dari perangkat yang dapat dikenakan, layanan kesehatan, industri, hingga aplikasi rumah pintar,” ujar Fumihide Esaka, CEO Ambiq. “Pencapaian ini menegaskan komitmen kami untuk memungkinkan penerapan teknologi kecerdasan di mana saja, tanpa mengorbankan daya atau kinerjanya.”

Kemajuan Besar dalam Efisiensi Edge AI

Seri Apollo510 Lite yang dikembangkan dengan menggunakan platform Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®) milik Ambiq menghadirkan kinerja 16× lebih cepat dan efisiensi energi AI hingga 30× lebih baik dibandingkan solusi M4 atau M33 yang sebanding. Peningkatan besar terkait kinerja ini memungkinkan pengembang untuk menerapkan beban kerja AI yang canggih termasuk analitik kesehatan, fusi sensor, dan pengenalan suara sekaligus secara signifikan memperpanjang masa pakai baterai untuk perangkat terhubung.

Sorotan terkait Seri Apollo510 Lite

Komputasi Berkinerja Tinggi: Prosesor Arm® Cortex®-M55 hingga 250 MHz dengan teknologi turboSPOT® dan Helium™ untuk akselerasi AI yang efisien.

dengan teknologi dan untuk akselerasi AI yang efisien. Koprosesor Khusus: Koprosesor Arm Cortex-M4F 48/96 MHz untuk tugas fusi nirkabel dan sensor yang teroptimalkan.

Koprosesor untuk tugas fusi nirkabel dan sensor yang teroptimalkan. Memori yang Diperluas: 2 MB RAM dan 2 MB memori non-volatil dengan cache instruksi/data khusus untuk eksekusi yang lebih cepat.

dan dengan cache instruksi/data khusus untuk eksekusi yang lebih cepat. Konektivitas Tingkat Lanjut: Bluetooth® Low Energy 5.4 dengan daya transmisi +14 dBm untuk kinerja sinyal yang kuat. Bluetooth mode ganda (Classic + Low Energy, LE) untuk audio berdaya rendah dan kompatibilitas mundur.

Keamanan Bawaan: secureSPOT® 3.0 dengan Arm TrustZone®, booting aman, dan pembaruan firmware yang terautentikasi untuk integritas data.



Seri ini tersedia dalam tiga varian:

Apollo510 Lite (tanpa radio BLE), Apollo510B Lite (berkemampuan BLE), dan Apollo510D Lite (Bluetooth mode ganda).

Ketersediaan

Seri Apollo510 Lite saat ini tersedia untuk sampel, dengan produksi bervolume besar diperkirakan akan dimulai pada Q1 tahun 2026. Kunjungi halaman produk seri Apollo510 Lite SoC untuk mengetahui detail teknis, alat pengembangan, dan informasi pemesanan.

Tentang Ambiq

Misi Ambiq yang berkantor pusat di Austin, Texas adalah untuk menghadirkan kecerdasan (kecerdasan buatan (AI) maupun teknologi kecerdasan lainnya) di mana saja dengan menyediakan solusi semikonduktor berdaya terendah. Ambiq memungkinkan pelanggannya menghadirkan komputasi AI di perangkat edge, ketika konsumsi daya menjadi tantangan paling berat. Inovasi teknologi Ambiq dikembangkan dengan menggunakan Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®) yang dipatenkan dan dimiliki secara eksklusif, sehingga menghadirkan secara mendasar penurunan konsumsi daya yang berlipat ganda dibandingkan desain semikonduktor tradisional. Ambiq telah mendukung lebih dari 280 juta perangkat hingga saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ambiq.com.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan dalam rilis pers ini yang bukan merupakan fakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena pernyataan itu mengandung kata-kata seperti “percaya,” “mengharapkan,” “mungkin,” “akan,” “seharusnya,” “berusaha,” “bermaksud,” “merencanakan,” “memperkirakan,” atau “mengantisipasi,” atau ungkapan serupa yang menyangkut strategi, rencana, proyeksi, atau niat kami. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan bukanlah pernyataan fakta historis atau jaminan atas kinerja di masa depan. Pernyataan tersebut dapat dipengaruhi risiko, ketidakpastian, asumsi, atau perubahan keadaan yang sulit diprediksi atau diukur, termasuk yang dijelaskan dalam bagian berjudul “Faktor Risiko” dalam dokumen Ambiq yang diserahkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ambiq tidak berkewajiban untuk memperbarui atau meninjau pernyataan berwawasan ke depan secara publik, baik sebagai hasil dari informasi baru, perkembangan di masa depan, atau alasan lainnya, kecuali sebagaimana mungkin diwajibkan oleh undang-undang sekuritas yang berlaku.

Humas dan Media

Charlene Wan

VP Pemasaran Korporat dan Hubungan Investor

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Hubungan Investor

Teneo

Christina Coronios

christina.coronios@teneo.com

+1.212.915.4581

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1dde6260-281e-4572-9dcb-27c99f7bd952