Ambiq, 듀얼 모드 Bluetooth 연결 기반 “항상 켜진 엣지”를 위한 Apollo510 Lite SoC 공개

텍사스주 오스틴, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 초저전력 반도체 및 AI 솔루션 분야를 선도하는 Ambiq Micro, Inc.(“Ambiq”)가 Apollo5 패밀리의 최신 제품인 Apollo510 Lite 시스템온칩(SoC) 시리즈를 오늘 발표했다. 이 시리즈는 엣지에서의 상시 지능(Always-On Intelligence)에 대한 수요 증가에 대응해 설계되었으며, 첨단 AI 처리 성능과 멀티 프로토콜 무선 연결, 업계 최고 수준의 에너지 효율을 제공한다. 이를 통해 웨어러블, 의료기기, 산업용 IoT 센서, 스마트 빌딩 등 차세대 기기 구현을 가능하게 한다.

엣지에서 가능한 것의 기준을 바꾸다

Ambiq의 CEO 후미히데 에사카(Fumihide Esaka)는 “Apollo510 Lite 시리즈는 Ambiq의 초저전력 AI 솔루션 포트폴리오 확장에 있어 중요한 진전으로, 웨어러블, 헬스케어, 산업, 스마트홈 등 다양한 기기와 활용 영역에 엣지 AI의 힘을 더욱 폭넓게 제공한다”고 말했다. 이어 그는 “이번 성과는 전력이나 성능의 어떤 타협도 없이 어디서든 지능을 구현하겠다는 우리의 의지를 분명히 보여준다”고 강조했다.

엣지 AI 효율성의 도약

Apollo510 Lite 시리즈는 Ambiq의 독자적 기술인 SPOT(Subthreshold Power Optimized Technology®) 플랫폼 기반으로 구현되었으며, 기존 M4 또는 M33 솔루션 대비 최대 16배 이상 빠른 성능, 최대 30배 높은 AI 에너지 효율을 제공한다. 이를 통해 개발자는 건강 분석, 센서 융합, 음성 인식 등 복잡한 AI 워크로드를 구현하면서도 연결 기기의 배터리 수명을 획기적으로 연장할 수 있다.

Apollo510 Lite 시리즈 주요 특징

고성능 컴퓨팅: 터보스팟(turboSPOT®) 및 헬륨(Helium™) 기술을 적용한 최대 250MHz Arm® Cortex®-M55 프로세서 로 효율적인 AI 가속화 지원.

로 효율적인 AI 가속화 지원. 전용 코프로세서 : 무선 및 센서 융합 작업 최적화를 위한 48/96 MHz Arm Cortex-M4F 코프로세서

: 무선 및 센서 융합 작업 최적화를 위한 48/96 MHz 확장 메모리: 더 빠른 실행을 위한 전용 명령어/데이터 캐시가 탑재된 2MB RAM 및 2MB 비휘발성 메모리.

더 빠른 실행을 위한 전용 명령어/데이터 캐시가 탑재된 고급 연결성: 강력한 신호 성능을 위한 +14 dBm 송신 출력을 지원하는 Bluetooth® Low Energy 5.4. 저전력 오디오 및 하위 호환성을 위한 듀얼 모드 Bluetooth (클래식 + LE)

내장 보안: 데이터 무결성을 위한 Arm TrustZone®, 보안 부팅 및 인증된 펌웨어 업데이트를 지원하는 secureSPOT® 3.0.



이 시리즈는 세 가지 모델로 제공된다:

Apollo510 Lite(BLE 무선 기능 없음), Apollo510B Lite(BLE 지원), Apollo510D Lite(듀얼 모드 블루투스)

공급 현황

Apollo510 Lite 시리즈는 현재 샘플링이 가능하며, 2026년 1분기 대량 생산이 예정되어 있다. 기술 세부사항, 개발 도구 및 주문 정보는 Apollo510 Lite SoC 시리즈 제품 페이지 (Apollo510 Lite SoC series product page)를 참조하세요.

Ambiq 소개

텍사스 오스틴에 본사가 위치한 Ambiq는 초저전력 반도체 솔루션을 제공해 어디서든 지능(인공지능(AI) 그 이상)을 구현하는 것을 기업의 미션으로 삼고 있다. Ambiq는 전력 소모 부담이 가장 큰 엣지 환경에서 AI 연산을 가능하게 해 고객이 혁신적인 제품을 개발할 수 있도록 지원하고 있다. Ambiq의 특허 및 독자 기술인 SPOT(Subthreshold Power Optimized Technology®) 기반 혁신은 기존 반도체 설계 대비 전력 소비를 획기적으로 개선한다. 현재까지 Ambiq는 전 세계 2억 8천만 개 이상의 기기에 기술을 공급해 왔다. 자세한 정보는 www.ambiq.com에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술

이 보도자료에 포함된 내용 중 역사적 사실이 아닌 진술은 모두 미래전망진술에 해당한다. 미래전망진술은 다음과 같은 단어들이 포함되어 있는지 여부로 식별이 가능하며 “믿는다(believes)”, “예상한다(expects)”, “~일 수 있다(may)”, “~할 것이다(will)”, “~해야 한다(should)”, “추구한다(seeks)”, “의도한다(intends)”, “계획한다(plans)”, “추정한다(estimates)”, “예측한다(anticipates)” 또는 전략, 계획, 전망, 의도 등을 다루는 이와 유사한 표현들이 이에 해당한다. 본 보도자료 전체에 걸쳐 미래전망진술이 포함될 수 있으며, 예를 들어 Ambiq가 예상하는 IPO 총수익, 뉴욕증권거래소에서 주식 거래 시작일, IPO 종료일 등과 관련된 진술이 이에 해당한다. 미래전망진술은 본질적으로 과거 사실이 아니며, 미래의 성과에 대한 보장을 의미하지 않는다. 또한, 예측하기 어렵거나 수치화하기 힘든 위험, 불확실성, 가정, 환경 변화에 영향을 받을 수 있다. Ambiq는 이러한 진술을 성실한 신념 하에 제시하며, 그에 대한 합리적 근거가 있다고 판단한다. 그러나 경영진의 기대나 전망이 반드시 실현되거나 달성된다는 보장은 없으며, 실제 결과는 진술된 내용과 상당히 다를 수 있다. 이 보도자료 내 모든 미래전망진술은 발표 시점을 기준으로 한 것이며, Ambiq는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이를 공개적으로 수정하거나 갱신할 의무를 지지 않으며, 이는 관련 증권법이 요구하는 경우를 제외한다.

