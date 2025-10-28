Ambiq Perkenalkan Siri Apollo510 Lite SoCs untuk Menggerakkan Edge Sentiasa Aktif dengan Kesambungan Bluetooth Dwi-Mod

AUSTIN, Texas, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. (“Ambiq”), penyedia terkemuka penyelesaian semikonduktor dan AI ultra-kuasa rendah, hari ini mengumumkan pelancaran Siri System-on-Chip (SoC) Apollo510 Lite – ahli terbaharu dalam keluarga Apollo5. Direka untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap kecerdasan sentiasa aktif (always-on intelligence) di persekitaran edge, siri ini menawarkan pemprosesan AI lanjutan, kesambungan tanpa wayar berbilang protokol, serta kecekapan tenaga bertaraf industri — sekali gus memperkasakan generasi baharu peranti daripada peranti boleh pakai dan peranti perubatan kepada penderia IoT industri dan bangunan pintar.

Mentransformasikan Kemungkinan di Edge

“Siri Apollo510 Lite menandakan langkah penting ke hadapan dalam portfolio Ambiq yang semakin berkembang untuk penyelesaian AI ultra-kuasa rendah, membawa kuasa Edge AI kepada pelbagai peranti dan aplikasi yang lebih luas merangkumi peranti boleh pakai, penjagaan kesihatan, industri dan kediaman pintar,” kata Fumihide Esaka, Ketua Pegawai Eksekutif Ambiq. “Pencapaian ini menggariskan komitmen kami untuk menjadikan kecerdasan boleh dicapai di mana-mana, tanpa mengorbankan kecekapan tenaga atau prestasi.”

Lonjakan Baharu dalam Kecekapan Edge AI

Dibina berasaskan platform proprietari Ambiq, Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®), Siri Apollo510 Lite menawarkan prestasi lebih 16 kali ganda pantas dan sehingga 30 kali ganda kecekapan tenaga AI lebih baik berbanding penyelesaian M4 atau M33 yang setara. Lonjakan prestasi ini membolehkan pembangun melaksanakan beban kerja AI lanjutan — termasuk analisis kesihatan, gabungan penderia (sensor fusion) dan pengenalan suara — sambil memanjangkan jangka hayat bateri dengan ketara bagi peranti yang sentiasa terhubung.

Sorotan Siri Apollo510 Lite

Pengkomputeran Berprestasi Tinggi: Pemproses Arm® Cortex®-M55 sehingga 250 MHz dengan turboSPOT® dan teknologi Helium™ untuk pecutan AI yang cekap.

dengan dan teknologi untuk pecutan AI yang cekap. Pemproses Bersama Khusus: 48/96 MHz Pemproses Bersama Arm Cortex-M4F untuk tugas pengoptimuman tanpa wayar dan gabungan sensor.

48/96 MHz untuk tugas pengoptimuman tanpa wayar dan gabungan sensor. Memori Diperluas:2 MB RAM dan 2 MB memori bukan mudah hilang dengan cache arahan/data khusus bagi pelaksanaan yang lebih pantas.

dan dengan cache arahan/data khusus bagi pelaksanaan yang lebih pantas. Kesambungan Lanjutan: Bluetooth® Low Energy 5.4 dengan kuasa penghantaran +14 dBm untuk prestasi isyarat yang kukuh. Bluetooth Dwi-Mod (Klasik + LE) bagi audio kuasa rendah dan keserasian ke belakang.

Keselamatan Terbina Dalam: secureSPOT® 3.0 dengan Arm TrustZone®, but keselamatan dan kemas kini perisian tegar disahkan untuk memastikan integriti data.



Siri ini tersedia dalam tiga varian:

Apollo510 Lite (tanpa radio BLE), Apollo510B Lite (dilengkapi BLE) dan Apollo510D Lite (Bluetooth dwi-mod).

Ketersediaan

Siri Apollo510 Lite kini tersedia untuk sampel, dengan pengeluaran besar-besaran dijangka bermula pada Suku Pertama (Q1) 2026. Layari halaman produk Siri Apollo510 Lite SoC untuk mendapatkan butiran teknikal, alat pembangunan dan maklumat pesanan.

Perihal Ambiq

Beribu pejabat di Austin, Texas, misi Ambiq adalah untuk membolehkan kecerdasan (kecerdasan buatan (AI) dan seterusnya) di mana-mana sahaja melalui penyampaian penyelesaian semikonduktor berkuasa paling rendah di dunia. Ambiq membolehkan pelanggannya menyampaikan pengkomputeran AI di hujung rangkaian (edge), yang cabaran penggunaan kuasa adalah paling ketara. Inovasi teknologi Ambiq, yang dibangunkan berasaskan teknologi proprietari berpaten Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®), secara asasnya memberikan peningkatan berlipat kali ganda dalam penggunaan kuasa berbanding reka bentuk semikonduktor tradisional. Setakat ini, Ambiq telah menjana kuasa kepada lebih daripada 280 juta peranti di seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut, layari www.ambiq.com.

Kenyataan Pandang Ke Hadapan

Kenyataan dalam siaran akhbar ini yang bukan merupakan fakta sejarah adalah kenyataan pandang ke hadapan. Anda boleh mengenal pasti kenyataan memandang ke hadapan kerana ia mengandungi perkataan seperti “percaya”, “menjangka”, “mungkin”, “akan”, “sepatutnya”, “berusaha”, “berhasrat”, “merancang”, “menganggarkan” atau “menjangkakan” atau ungkapan serupa yang berkaitan dengan strategi, rancangan, unjuran atau niat kami. Secara sifatnya, kenyataan pandang ke hadapan bukanlah kenyataan fakta sejarah atau jaminan prestasi masa depan dan tertakluk kepada risiko, ketidakpastian, andaian atau perubahan keadaan yang sukar diramal atau diukur — termasuk yang dihuraikan dalam bahagian bertajuk “Risk Factors” dalam pemfailan Ambiq kepada Securities and Exchange Commission. Ambiq tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemaskinikan atau menyemak semula secara terbuka sebarang kenyataan memandang ke hadapan, sama ada disebabkan oleh maklumat baharu, perkembangan masa hadapan atau sebaliknya, kecuali jika dikehendaki oleh mana-mana undang-undang sekuriti yang berkenaan.

